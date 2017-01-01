غازي عنتاب (تركيا) (كونا):

وقعت جمعية الهلال الأحمر مذكرة تفاهم مع نظيرتها التركية لدراسة إقامة مشاريع إغاثية للنازحين من شرق مدينة حلب شمالي سورية.

ووقع المذكرة عن الجانب الكويتي رئيس مجلس إدارة الجمعية د.هلال الساير فيما وقعها عن الجانب التركي المدير العام لجمعية الهلال الأحمر التركي د.محمد غل أوغلو بمقر الأخيرة في مدينة «غازي عنتاب» جنوب شرقي تركيا.

وقال الساير في تصريح ان الجانبين وقعا مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين الجمعيتين «لبحث ودراسة المشاريع الاغاثية للنازحين السوريين من حلب ومن ثم يتم الاتفاق عليها لاحقا».

وأشاد بجهود الهلال الأحمر التركي في تقديم الخدمات اللازمة والمستلزمات الضرورية للنازحين واللاجئين السوريين منذ بدء الأزمة السورية.

وأعرب عن شكره وتقديره للهلال الأحمر التركي على اتاحة الفرصة وتسهيل زيارة الفريق الميداني بجمعية الهلال الاحمر الكويتي الى «مخيمات النازحين في ريف ادلب»، متمنيا ان تسنح الفرصة مرة أخرى للفريق لزيارة النازحين.

وأشار الساير الى ان «وجود الفريق الميداني لجمعية الهلال الأحمر الكويتي بتركيا يهدف الى رفع المعاناة عن اخواننا السوريين النازحين من حلب والذين هم في أمس الحاجة الى تلك المساعدات الاغاثية».

وأضاف ان حضور جمعية الهلال الأحمر ومتطوعيها في مناطق الكوارث وسعيها لتقديم جميع الامكانيات الانسانية والاغاثية «يجسد ما تمتلكه الجمعية من خبرات في المجال الاغاثي».

من جانبه، استعرض غل أوغلو أنشطة جمعية الهلال الأحمر التركي في سورية، مشيرا الى ان الجمعية أطلقت مشاريع اغاثية انسانية للنازحين السوريين قرب معبري (باب السلام) و(باب الهوى).

وأضاف ان المشاريع تضمنت بناء مخيمات لإيواء النازحين ومستشفيات ومدارس الى جانب اعداد وجبات للطعام.

وعن مذكرة التفاهم اوضح غل اوغلو ان الجانبين التركي والكويتي سيطرحان مقترحات ومشاريع عدة تتعلق بإغاثة النازحين السورين تتم دراستها والموافقة على الميزانية المخصصة لها بعد اعتمادها من الطرفين.

وبعد توقيع المذكرة قدم الساير دروعا تذكارية لغل أوغلو ومدير المشاريع والإغاثة الخارجية بجمعية الهلال الأحمر القطري د.خالد ذياب فيما كرمت جمعية الهلال الأحمر التركي الساير.