أشاد رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير بجهود المنظمات الانسانية لإغاثة النازحين السوريين من شرق مدينة حلب.

وقال الساير في تصريح ان الهلال الأحمر الكويتي ونظيريه القطري والتركي اضافة الى مؤسسة الاغاثة الانسانية التركية قاموا بأدوار متميزة ونوعية ذات قيمة انسانية في تقديم الإغاثة للسوريين سواء في الداخل أو في تركيا.

وأضاف ان الهلال الأحمر الكويتي قدم نموذجا انسانيا من خلال تنوع المساعدات للنازحين السوريين من المواد الغذائية والصحية وتوفير الوقود للتدفئة والملابس وكسوة الأطفال أو لجهة العيادات المتنقلة وتوزيع الرغيف بشكل يومي على النازحين السوريين من حلب.

واوضح الساير ان المبادرات الانسانية للهلال الأحمر الكويتي تساهم بقدر المستطاع في التخفيف من أزمة النازحين السوريين من حلب، واصفا الأزمة السورية بـ «المعقدة والحرجة» والتي تتطلب تكاتف الجهود الانسانية بين المنظمات الإغاثية.

وبين ان الجمعية ستواصل التزامها ومشاوراتها مع الأطراف المعنية بالأزمة الإنسانية في سورية وتقديم يد العون والمساعدة من أجل إنهاء تلك المأساة الإنسانية الكبرى.