الحصان: الانتهاء من النفق الذي تجري فيه أعمال الصبة الخرسانية نهاية مارس

فرج ناصر

قام وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع صباح امس بزيارة موقعية لمتابعة أعمال صب خرسانة النفق الخاص بالدائري الثاني على طريق الجهراء ضمن مشروع تطوير طريق الجهراء بحضور الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان ومهندسي المشروع من الجهاز التنفيذي والاستشاري والمقاول وعدد من مديري ومهندسي القطاع.

وقال م.أحمد الحصان في تصريح صحافي على هامش الزيارة ان إنجاز اليوم يعد مرحلة مهمة من المراحل التنفيذية في مشروع تطوير طريق الجهراء أحد الطرق الاستراتيجية ضمن شبكة الطرق والذي بلغت نسبة إنجازه الاجمالية 93% حتى الآن وبتكلفة إجمالية 260.345 مليون دينار.

وأفاد الحصان بأن النفق الذي تجري فيه أعمال الصبة الخرسانية من المقرر ان يتم الانتهاء منه نهاية مارس 2017 وذلك بالاتفاق مع مقاول المشروع للاستفادة منه كجزء مهم وحيوي في تسيير الحركة المرورية ورفع كفاءة الطريق وزيادة معدلات الأمان والسلامة عليه وذلك بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور.

وأوضح أن أعمال الصبة الخرسانية تعد الاكبر في تاريخ مشاريع الطرق فقد بلغ عدد محطات الخلط 4، منها 2 في الصليبية و2 في ميناء عبدالله كما بلغ عدد سيارات الخرسانة 50 بالإضافة الى 5 مضخات للخرسانة علاوة على 2 احتياطي كما بلغ عدد الهزازات 26 منها 12 بالكهرباء والباقي بالهواء أو الديزل، فيما بلغ عدد العمال 40 عاملا لكل وردية ولمدة 3 ورديات، كما بلغ عدد النجارين 15 والحدادين 20 والسافتي 8 والمختبر 4 والمهندسين 4 لكل وردية والمراقبين 3 لكل وردية و350 مكعب لعينات الخرسانة، وبلغ إجمالي الكمية التي سيتم صبها 4000 متر مكعب، كما تم فحص اليوم المكافئ الرملي للرمل الذي سيتم استخدامه بالخلطة الخرسانية.

وأضاف الحصان ان قطاع هندسة الطرق بدعم ومساندة وزير الاشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع يواصل إنجازاته وأعماله في كل المشاريع للاستفادة منها في تطوير وتحديث شبكة الطرق والخدمات والعمل على إزالة كل العقبات التي تواجه هذه المشاريع بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات الحكومية الأخرى التي لا تألو جهدا في سبيل إنجاز هذه المشاريع، مثمنا الجهود المضنية التي يبذلها كل العاملين في مشاريع الطرق خاصة الجهاز التنفيذي الذي يضم كوكبة من الكوادر الوطنية التي تضرب المثل والقدوة في الولاء والانتماء لهذا الوطن الحبيب من خلال الجهد والعرق المبذول داخل المشاريع ليل نهار.