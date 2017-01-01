كريم طارق

أكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي إيمان الهيئة بأهمية دور المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والنابعة من القلوب المخلصة، لافتة إلى أن الهيئة حريصة على تحقيق أعلى درجات الشراكة من أجل إزالة جميع العوائق والصعوبات التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة والمشاركة بصورة فعالة انطلاقا من مسؤوليتا الاجتماعية المعنية بتلك الفئة العزيزة على قلوبنا وتحقيق الغايات المرجوة.

جاء ذلك في تصريح صحافي لها على هامش تدشين مشروع «التنسيق وبناء القدرات لمؤسسات المجتمع العاملة في مجال الإعاقة»، والذي تقيمه الهيئة ضمن خطة التنمية لعام 2016/2017، ويتضمن المشروع عدة ندوات ومحاضرات تثقيفية وتعليمية لتلك الجهات والتي من شأنها نقل خبرات المشاركين وتعزيز قدراتهم في ذلك العمل الإنساني والاجتماعي المهم، بمشاركة العديد من الجهات المعنية.

وأضافت العوضي أن هذا المشروع إنما هو تأكيد على أن أوضاع الأشخاص من ذوي الإعاقة مسؤولية اجتماعية تؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات لضمان خلق بيئة دامجة وشاملة نحو تعزيز حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وحل مشكلاتهم، لافتة إلى أهمية هذه الدورات التي من شأنها أن تقوم بإثراء وتعزيز استراتيجية الحوار المجتمعي وبناء القدرات والخروج بالتوصيات المناسبة لترجمتها بقدر الإمكان على أرض الواقع.