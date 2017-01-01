العقيلي: المكرمون شركاء الخير للرحمة العالمية

ليلى الشافعي

أقامت الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي حفلا لتكريم الفرق التطوعية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والشباب المشاركين في رحلاتها الخيرية والإنسانية في الدول التي تعمل بها والذين بلغ عددهم 66 شابا وممثلا للفرق التطوعية.

وتوجه الأمين العام للرحمة العالمية يحيى العقيلي بالشكر إلى كل من ساهم في دعم جهود العمل الخيري والإنساني مع الرحمة العالمية، مشيرا إلى أن المكرمين هم شركاء الخير للرحمة العالمية، مؤكدا أن هذه الشراكة من أسمى وأفضل الشراكات وأضمنها ربحا، فالربح مضمون مع الله سبحانه وتعالى.

وأضاف العقيلي أن الرحمة العالمية تعمل في محورين رئيسيين، وأضافت الإغاثة السورية محورا جديدا، والمحور الأول المحور التنموي، وهو أساس عمل الرحمة العالمية والتي تقوم بالتخطيط له من خلال استراتيجيات وخطط، والمحور الثاني وهو ما نسميه رد الفعل، وهو الإغاثات، وهو رد الفعل الواجب تجاه الكوارث.

من جانبه، قال ممثل المكرمين من الفرق التطوعية قتادة الجميعان إن العاملين في مكاتب الرحمة العالمية الخارجية على الرغم من التعب والإرهاق لكننا نرى في أعينهم فرحة العطاء، فلقد علمتني الرحمة أن العطاء والإنسان الآخر يجب أن يكونا همك، ولا بد أن يكون هناك شعور بالمسؤولية تجاه الآخر.

فيما توجه الفنان عبدالعزيز المسلم بالشكر للرحمة العالمية، مشيرا إلى أنها تعمل بنظام مؤسسي بكل مقاييس المؤسسية، وكل دينار يصل إلى مستحقيه من يد المتبرع إلى يد المستفيد.

وأضاف أن «الرحمة العالمية» لها معيار خاص في توثيق العمل الإنساني رأيناه في إدارة احترافية، وإخلاص وجهد واستراتيجية، فحينما ترصد مسيرتها وترى معدل النمو والبناء في الخارج تجد فعلا أنه ليس ارتجاليا، بل هو عمل مبني على رؤية.

من جانبه، أكد مقدم الحفل المتطوع مع «الرحمة العالمية» د. محمد الكندري أن «الرحمة العالمية» كانت سباقة في توثيق العمل الخيري، فقبل سنوات لم نكن نرى هذا التوثيق.