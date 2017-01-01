عادل الشنان

فسخت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أعمال الخدمات الاستشارية لإدارة برنامج تطوير مشروع مدينة جنوب المطلاع الإسكاني، وذلك بعد إنذار الشركة المختصة بتاريخ 1 ديسمبر الماضي حيث أخطر مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان الشركة عبر كتاب رسمي بفسخ العقد لإخلالها بالشروط التعاقدية وعدم مقدرتها على تنفيذ الاعمال التعاقدية والإخفاق في معالجة أوجه الخلل والقصور التي شابت الاعمال وذلك إعمالا وتطبيقا للشروط التعاقدية المنصوص عليها وعلى وجه الخصوص المادة الـ 14 من وثيقة العقد مع إعمال وتنفيذ ما يترتب على فسخ العقد من آثار تعاقدية واحتفاظ المؤسسة بكل حقوقها التعاقدية القانونية هي هذا الخصوص.

يذكر أن الشركة من المفترض ان تقوم بإعداد البرنامج الزمني لتنفيذ مراحل المشروع، آخذة في الاعتبار إعداد وجدولة وتقسيم برنامج الطرح لـ 60 عقدا إنشائيا مما يساهم في تقليل التكاليف والمدد الزمنية، ويؤدي الى إنجاز وإنشاء المدينة في المدة المحددة.