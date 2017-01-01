نعت نقابة المهندسين في بيان لها شهيد الواجب م.خالد إسماعيل من شركة نفط الكويت دائرة الإنتاج في عمليات إنتاج النفط مركز تجميع رقم 28 في المناقيش غرب الكويت والذي وافته المنية اثر حادث أليم على طريق كبد أثناء توجهه الى موقع عمله لمواصلة خدمة الوطن.

كما تقدمت نقابة المهندسين على لسان أمين سر مجلس إدارتها م.عايد الفضلي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقال الفضلي ان مجلس إدارة النقابة يستذكر حجم المخاطر والأعباء وطبيعة العمل الشاقة التي يواجهها مهندسو القطاع النفطي من خلال عملهم بإدارة الثروة النفطية على مدار الساعة لاستمرار عمليات إنتاج النفط في الحقول والآبار النفطية أو التصنيع داخل المصافي أو البتروكيماويات التي تعد عصب الاقتصاد الوطني وشريانه الرئيسي، والتي أعطت القطاع طبيعة استثنائية لهذا القطاع التي تجعله فريدا بين القطاعات الأخرى في الدولة.