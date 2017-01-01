أسامة دياب

أكد السفير الكوري الجنوبي في الكويت يو يونتشول على أهمية التعاون الثقافي بين الكويت وبلاده نظرا لكونه يوفر أرضية مشتركة بين الشعبين الصديقين، مشيرا الى حرص السفارة على تنمية العلاقات الثنائية مع الكويت في جميع المجالات وخصوصا الثقافية منها وذلك لنشر الثقافة الكورية في أوساط شعب الكويت، لافتا الى عدد من الفعاليات الثقافية التي أقامتها السفارة مثل مهرجان الطعام والموسيقى والفيلم الكوري.

وكشف يونتشول في تصريحات للصحافيين على هامش مهرجان الفيلم الكوري، عن آخر تطورات المدينة الذكية التي اكد انها في مرحلة وضع الخطة العامة والتي ستستغرق حوالي عام واحد، متوقعا ان يبدأ العمل بإنشائها عام ٢٠١٨.

وعن ابرز مجالات التعاون بين بلاده والكويت أفاد بأن العلاقات بين البلدين تشهد ازدهارا ونموا كبيرا ويكشفه حجم الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين، التي كان آخرها زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى كوريا والتي وقع خلالها عددا من مذكرات التفاهم، التي تم تطبيق عدد منها ودخولها حيز التنفيذ، مشيرا الى ان المرضى الكويتيين بدأوا بالتوافد الى المستشفيات الكورية.

وأوضح أن 15 شركة كورية تعمل في الكويت وتساهم في تنفيذ برامجها التنموية، وتنفذ مشروعات تقدر ب ٣.٣ مليار دولار خلال عام ٢٠١٦ فقط، أما إجمالي قيمة المشروعات التي تنفذها هذه الشركات فتبلغ ٣٠ مليار دولار تقريبا، مثمنا ثقة الحكومة الكويتية في الشركات الكورية وحرصها على المضي قدما بخطة التنمية بالرغم من انخفاض اسعار النفط.

وعن الزيارات رفيعة المستوى المتوقعة بين البلدين، كشف عن زيارة سيقوم بها نائب وزير الخارجية خالد الجارالله الى كوريا العام المقبل بالاضافة الى عدد من الوفود الصحية والتعليمية، مشيرا الى حرص بلاده لافتتاح مستشفى كوري في الكويت.

وأوضح ان الكويت هي المصدر الاول للنفط لكوريا الجنوبية حيث تمثل صادراتها لكوريا 12%‏ من الاستهلاك المحلي، مضيفا ان الكويت لم تبلغ بلاده بتخفيض حصة كوريا من النفط الكويتي حتى الآن.