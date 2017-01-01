صدر مرسوم بتشكيل المجلس الأعلى للبترول ونص المرسوم في مادته الأولى: يشكل المجلس الأعلى للبترول المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للبترول المشار اليه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:

1- النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

2- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

3- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

4- وزيـــر الدولة للشؤون الاقتصادية.

5- وزيـــر التجــارة والصناعة.

6- وزير النفط ووزير الكهرباء والماء

7- محـافـــظ بــنك الكويت المركزي

ويستمر في عضوية المجلس الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينون بالمرسوم رقم 41 لسنة 2013 المشار الــيه وذلـك لحين انتهاء مدتهم.

كما صدر مرسوم بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ونص المرسوم في مادته الأولى: يشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه وعضوية كل من:

1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

2- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

3- وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب.

4- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية.

5- وزير التجارة والصناعة.

6- وزير التربية ووزير التعليم العالي.

كما صدر مرسوم آخر بتشكيل مجلس الخدمة المدنية ونص المرسوم:

مادة أولى: يُشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:

1 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

2 ـ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

3 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية.

4 ـ وزير التجارة والصناعة.

5 ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما صدر مرسوم بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص ويتضمن المرسوم:

مادة أولى: يُشكل المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:

1 ـ وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.

2 ـ وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات.

3 ـ وزير التجارة والصناعة.

4 ـ وزير النفط.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريـدة الرسمية.