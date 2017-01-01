فترة التدريب تستمر نحو 4 أشهر وتتضمن 3 مراحل

الجمعية عقدت اللقاء الإرشادي الأول لمهندسي القطاع الخاص بالتعاون مع «إعادة الهيكلة»

عقدت جمعية المهندسين اللقاء الإرشادي الأول للمهندسين والمهندسات حديثي التخرج والراغبين في التأهيل والإعداد للعمل في القطاع الخاص، وذلك وفقا للاتفاق الموقع بين الجمعية وبرنامج هيكلة القوى العاملة، وذلك بمقر الجمعية مساء أمس الأول وبحضور ممثلي برنامج الهيكلة.

وحثّ رئيس الجمعية م.سعد المحيلبي المرشحين والمرشحات على الاستفادة من هذه الفرصة وأخذ موضع قدم لهم في سوق العمل، لافتا الى أن البرنامج سيوفر لهم التأهيل والتدريب لكل متطلبات المهنة الهندسية والعمل في القطاع الخاص بشكل عام.

من جهته، قال مدير مركز التدريب بالجمعية م.غازي المشيعلي: إننا نرحب بإطلاق أول برنامج تأهيلي بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، مضيفا أنه يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف الأساسية الإدارية من مفاهيم العمل الجماعي والحقوق الوظيفية ومفاهيم الإدارة الحديثة وإدارة المشاريع ودراسة العقود الهندسية.

وأضــاف المشــيــعلي أن المتدربين سيتعلمون هذه المهارات على مدار 6 أسابيع وبواقع خمسة أيام في الأسبوع، وأنه سيتم تأهيل وتدريب 40 مهندسا ومهندسة فقط، مضيفا أنه ومن اشتراطات البرنامج أن يكون المهندس أو المهندسة من المواطنين الكويتيين، وغير مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية، ومن حديثي التخرج، وأن يكون مسجلا كباحث عن العمل في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.

وأشار مدير مركز التدريب الى أنه وفي حالة التزام المتدرب بالحضور سيحصل على مكافأة مالية وشهادة معتمدة للبرنامج التدريبي، مشيرا إلى أن التسجيل سيكون من خلال الحضور الشخصي في مقر الجمعية من الساعة الـ 5 مساء إلى الـ 8 مساء، وأن يصطحب معه صورة عن البطاقة المدنية وصورة عن الشهادة الدراسية وصورة عن كشف الدرجات، وذلك في موعد أقصاه 3 يناير المقبل.

يذكر أنه تم الاتفاق بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة وجمعية المهندسين في وقت سابق على على تدريب وتأهيل 40 مهندسا من الباحثين عن العمل وحديثي التخرج للارتقاء بمستوى أدائهم الفني ولتحقيق متطلبات العمل في القطاع الخاص بالكفاءة والفاعلية المطلوبتين.

هذا، وقد وقع أمين عام برنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي ورئيس الجمعية م.سعد المحيلبي عقدا خاصا لتحقيق هذا الاتفاق، على أن تستمر فترة التدريب نحو 4 أشهر، وتتضمن مراحل تنفيذ بنود العقد 3 مراحل رئيسية للتدريب، الأولى مرحلة الإعداد والإرشاد والتسجيل واختبارات تقييم المتدربين، والثانية مرحلة التدريب، والثالثة تقييم البرنامج التدريبي وأثره على المتدربين ورأي المتدربين فيه وفي فرص العمل التي أتيحت لهم، حيث ستقدم الجمعية تقريرا نهائيا عن نتائج البرنامج التدريبي لكل مرحلة.

ويقضي الاتفاق بأن تلتزم الجمعية بتقديم المحتوى التدريبي، واستيفاء إقرارات المتدربين وتعهداتهم وفقا للنماذج التي يزودها بها برنامج إعادة هيكلة القوى، حيث سيتولى فريق إداري من المتخصصين إدارة هذه البرامج التدريبية وتوفير كافة الوسائل المطلوبة.