صدر مرسوم في شأن الإنابات الوزارية أثناء غياب الوزراء وتضمن:
مادة أولى: يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:
1 ـ يقوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أثناء غيابه.
2 ـ يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أثناء غيابه.
3 ـ يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، أثناء غيابه.
4 ـ يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بأعمال كل من: وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، ووزير التجارة والصناعة، أثناء غياب أي منهما.
5 ـ يقوم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأعمال كل من: وزير الخارجية، وزير الإعلام، وزير العدل، أثناء غياب أي منهم.
6 ـ يقوم وزير التربية ووزير التعليم بأعمال وزير الأشغال العامة، أثناء غيابه.
7 ـ يقوم وزير الأشغال العامة بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي، أثناء غيابه.
8 ـ يقوم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بأعمال وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات، أثناء غيابه.
9 ـ يقوم وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، أثناء غيابه.
10 ـ يقوم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، أثناء غيابه.
11 ـ يقوم وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بأعمال وزير المالية، أثناء غيابه.
12 ـ يقوم وزير التجارة والصناعة بأعمال وزير الدولة لشؤون الشباب، أثناء غيابه.
13 ـ يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الأوقاف والشؤون ووزير الدولة لشؤون البلدية، أثناء غيابه.
14 ـ يقوم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية بأعمال وزير الصحة، اثناء غيابه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ الى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.