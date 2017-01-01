صدر مرسوم في شأن الإنابات الوزارية أثناء غياب الوزراء وتضمن:

مادة أولى: يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:

1 ـ يقوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أثناء غيابه.

2 ـ يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أثناء غيابه.

3 ـ يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، أثناء غيابه.

4 ـ يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بأعمال كل من: وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، ووزير التجارة والصناعة، أثناء غياب أي منهما.

5 ـ يقوم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأعمال كل من: وزير الخارجية، وزير الإعلام، وزير العدل، أثناء غياب أي منهم.

6 ـ يقوم وزير التربية ووزير التعليم بأعمال وزير الأشغال العامة، أثناء غيابه.

7 ـ يقوم وزير الأشغال العامة بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي، أثناء غيابه.

8 ـ يقوم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بأعمال وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات، أثناء غيابه.

9 ـ يقوم وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، أثناء غيابه.

10 ـ يقوم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، أثناء غيابه.

11 ـ يقوم وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بأعمال وزير المالية، أثناء غيابه.

12 ـ يقوم وزير التجارة والصناعة بأعمال وزير الدولة لشؤون الشباب، أثناء غيابه.

13 ـ يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الأوقاف والشؤون ووزير الدولة لشؤون البلدية، أثناء غيابه.

14 ـ يقوم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية بأعمال وزير الصحة، اثناء غيابه.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ الى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.