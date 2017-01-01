صدر مرسوم بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ويتضمن، مادة أولى: تُشكل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية كل من:

1 ـ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

2 ـ وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب.

3 ـ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

4 ـ أمين عام مجلس الوزراء.

5 ـ نائب وزير الخارجية.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

تفويض وزير المالية برئاسة مجلس الخدمة المدنية

صدر قرار بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في رئاسة مجلس الخدمة المدنية وتضمن، مادة أولى: يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.

مادة ثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.