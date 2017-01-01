صدر قرار رقم 1723 لســـنة 2016 بتعـــيين أعضاء لجــنة التثمين بإدارة نزع الملكية وتضمن القرار:
مادة أولى: يعين أعضاء لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية الآتية أسماؤهم لمدة سنتين:
1 ـ صادق خلف الجمعة ـ رئيسا.
2 ـ مسلم محمد الزامل ـ نائبا للرئيس.
3 ـ أسامة يوسف الرويح ـ عضو.
4 ـ مطلق راشد التملان ـ عضو.
5 ـ مساعد علي العريفان ـ عضو.
6 ـ نوري عبدالعزيز الشايع ـ عضو.
7 ـ سالم عيد حمد المزرم ـ عضو.
8 ـ عبدالعزيز دغيشم الدغيشم ـ عضو.
9 ـ عبدالعزيز مشعان نهار الخالدي ـ عضو.
10 ـ صلاح فهد العسعوسي.
11 ـ عادل احمد الحسن.
مـــادة ثانـــية: على نائب رئيـس مجـلس الوزراء ووزير المالية تنـــفيذ هذا الـقــرار، وينشر في الجريدة الرسمية.