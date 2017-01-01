صدر مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتضمن المرسوم:
مادة أولى:
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 المشار إليه لتكون على الوجه التالي:
«يشكل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:
1 - وزير الإعلام.
2 - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
3 - وزير الصحة.
4 - وزير التربية ووزير التعليم العالي.
5 - وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
6 - خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء».
مادة ثانية:
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.