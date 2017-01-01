أصدرت وزارة الإعلام قرارا وزاريا رقم 183 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4 لسنة 2007) بشأن زيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للشركات والافراد.
وتضمن القرار:
مادة أولى:
يستبدل بنص البندين (1، 2) من الجدول الوارد بالمادة (الأولى) من القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2007 المشار إليه النصين التاليين:
إصدار ترخيص جديدة لمدة أربع سنوات:
ـ ترخيص مكتبة 50 دينارا.
ـ ترخيص مطبعة 70 دينارا.
ـ ترخيص دعاية وإعلان 50 دينارا.
ـ ترخيص نشر وتوزيع 50 دينارا.
ـ ترخيص إنتاج فني 50 دينارا.
ـ ترخيص مكتب ترجمة 50 دينارا.
تجديد الترخيص (أربع سنوات) 40 دينارا.
مادة ثانية: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.