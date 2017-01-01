أسامة ابو السعود

تحت رعاية وحضور السفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف، وفي إطار التعاون المشترك بين بين البلدين الشقيقين وتعميقا للعلاقات الثقافية أقام المكتب الثقافي المصري بالكويت حفل تكريم للروائي والناقد الكويتي الكبير سليمان الشطي وذلك مساء الأربعاء الماضي.

وفي هذه المناسبة تحدث السفير عاطف قائلا: إن تكريم المبدع الكويتي الكبير يأتي باعتباره رائدا من رواد الأدب والرواية العربية في العالم العربي وفي الكويت، ولمنجزه الأدبي المهم والذي يعد إضافة بارزة لمنجز السرد الروائي العربي المعاصر، وتناوله النقدي لروايات الأديب العالمي نجيب محفوظ.

ومن جهته اكد المستشار الثقافي المصري د. نبيل بهجت ان هذا التكريم يأتي ضمن خطة الأنشطة الثقافية التي يقوم بتنفيذها المكتب الثقافي المصري بالكويت للاحتفاء وتكريم الرموز الثقافية التي أثرت في الواقع الثقافي العربي، وأضافت بصمة واضحة إلى الثقافة العربية على مستوى السرد، أو النقد.

من جانبه قدم د. وجيه يعقوب ورقة نقدية تناول فيها إبداع د. سليمان الشطي وخاصة دراسته النقدية لرواية «أولاد حارتنا» للأديب العالمي نجيب محفوظ.

من جانبها قدمت الناقدة الدكتورة سعاد العنزي ورقة نقدية حول رواية «الورد لك.. الشوك لي» للأديب المحتفى به سليمان الشطي.

وفي ختام الحفل أشاد السفر المصري بما قاله الكاتب الكبير د. سليمان الشطي عن مصر وقال إن مثل هذه الشهادة تأتي من الكبار ثم قدم السفير ياسر عاطف والملحق الثقافي درعا تكريمية يحمل صورة نجيب محفوظ للأديب الكبير الدكتور سليمان الشطي وسط حضور كبير من المثقفين والإعلاميين. وقدم حفل التكريم د. إيهاب النجدي.