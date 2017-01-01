اعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن 8157 شخصا عدلوا أوضاعهم خلال الفترة ما بين مطلع عام 2011 حتى نهاية شهر ديسمبر 2016 .

وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز العقيد محمد الوهيب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد ان 5637 شخصا من هؤلاء تم تعديل أوضاعهم إلى الجنسية السعودية في حين جرى تعديل أوضاع 923 آخرين الى الجنسية العراقية.

وأضاف العقيد الوهيب ان 816 شخصا عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السورية و94 شخصا الى الجنسية الايرانية و49 الى الجنسية الأردنية و 638 شخصا جرى تعديل أوضاعهم إلى جنسيات أخرى.

وأوضح أن جميع الذين يتم تعديل أوضاعهم يحصلون فورا على إقامة مجانية لجميع أفراد الاسرة مدتها خمس سنوات وفق المادة 24 (كفيل نفسه) قابلة للتجديد إلى جانب الحصول على خدمات التعليم والصحة المجانية وبطاقة تموين للأسرة.

وذكر أن الدولة تمنح هؤلاء الاشخاص أيضا أولوية التوظيف لدى الجهات الحكومية بعد الكويتيين كما تعفيهم من شرط الراتب لدى استخراج رخصة القيادة علاوة على عدد من الامتيازات والاعفاءات الاخرى.

وقال الوهيب إن عمليتي تعديل الأوضاع وتحديد الجنسية تتمان وفق معايير دقيقة بوجود جواز سفر صحيح وبعد أن يتثبت الجهاز المركزي من صحة الوثائق المقدمة له.

ودعا الراغبين بتعديل أوضاعهم إلى مراجعة إدارة تعديل الأوضاع بمقر الجهاز المركزي في منطقة (العارضية) لتسوية إقامتهم وتوفيق أوضاعهم حسب قوانين الإقامة السارية في البلاد.