منح صاحب المشروع 5 عمال بمجرد فتح الملف وبعدها يمنح عاملاً عن كل 5 أمتار مساحة

عند فتح الملف يتم تزويد صاحب المشروع برقم سري يدخل بموجبه على الخدمات الإلكترونية المقدمة

إصدار تصاريح العمل آلياً خلال شهر يناير الجاري

بشرى شعبان

كشف مراقب إدارة مركز خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الهيئة العامة للقوى العاملة مشاري الجويسر، عن أن مركز خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبارة عن حكومة مصغرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويقدم الخدمات المتكاملة لأصحاب المشاريع تحت سقف واحد، ويضم جميع الجهات الحكومية الخاصة المشاركة في التراخيص، موضحا أن المركز يضم 1582 ملف صاحب عمل و2540 ترخيصا.



وأعلن الجويسر، في حوار خاص مع «الأنباء»، عن إضافة إصدار وتجديد تصاريح العمل آليا خلال شهر يناير الجاري، كما يوجد موظف شامل يتسلم المعاملة من صاحب المشروع وينجز مختلف الإجراءات خلال وقت لا يتجاوز 15 دقيقة لفتح الملف، والإجراءات الأخرى في أقل من خمس دقائق، مشيرا الى منح صاحب المشروع 5 عمال بمجرد فتح الملف وبعدها يمنح عاملا عن كل خمسة أمتار من المشروع.



ولفت الى وجود لجنة خاصة للتفتيش على المشاريع، ولو تأكد تغيير مكان المشروع الى مكان أصغر يلزم دفع ضمان مالي قدره 500 دينار عن كل عامل زيادة، موضحا أن المركز يضم الى جانب الهيئة العامة للقوى العاملة وزارات التجارة والعدل والخارجية والصحة والتأمين الصحي وبرنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للمعلومات المدنية.



وفيما يلي التفاصيل:في البداية، حدثنا عن مركز الصديق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وماذا يضم من جهات حكومية وخاصة؟٭ يعتبر مركز الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حكومة مصغرة لأصحاب المشاريع، حيث يضم مختلف الجهات المعنية بإصدار التراخيص الجديدة التأسيسية وفتح الملفات لأصحاب الاعمال ويقدم الخدمات المتكاملة لهم ويضم الى جانب الهيئة العامة للقوى العاملة وزارات التجارة والعدل والخارجية والصحة والتأمين الصحي وبرنامج اعادة الهيكلة والهيئة العامة للمعلومات المدنية.



كم عدد الملفات والتراخيص التي تستفيد من خدمات المركز؟٭ حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي بلغ عدد الملفات المستفيدة من خدمات المركز 1582 ملف صاحب عمل، متضمنة 2540 ترخيصا.



أين أصبحت ميكنة خدمات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإجراءات التي تنجز «أون لاين»؟٭ عند فتح الملف يتم تزويد صاحب المشروع برقم سري يدخل بموجبه على الخدمات الالكترونية المقدمة، وحاليا يتم التجديد للعمالة عبر البرنامج الآلي من مكان العمل، وسيتم اطلاق خدمة اصدار تصاريح العمل آليا «اون لاين» خلال الشهر الجاري، والعمل جار تدريجيا للتوسع في الخدمات الالكترونية لتشمل جميع اجراءات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلال العام الحالي ستتم ميكنة الاجراءات بنسبة 100%.



هل هناك آلية للتفتيش على المشاريع، خاصة في ظل تداول شائعات عن تسرب العمالة منها؟٭ هناك لجنة خاصة مكلفة بالتفتيش على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتم تحديث آلية تقدير الاحتياج كل 6 شهور، كما انه لا يحق للعامل المستقدم من الخارج على هذه المشروعات التحويل إلا بعد مرور 3 سنوات وعلى نفس النشاط وعلى مشروع صغير أو متوسط لا يسمح حتى الآن التحويل الى خارج النشاط.



ما آلية فتح الملفات لأصحاب المشاريع؟٭ يوجد بالمركز موظف شامل يستقبل صاحب العمل ويتسلم المعاملة وينجزها من الجهات الحكومية المتواجدة في الصالة وينتظر صاحب العمل في الاستراحات المحددة، حيث يضم المركز 3 استراحات بالإضافة الى غرفة خاصة بأصحاب الأعمال مزودة بأجهزة كمبيوتر وآلة لتصوير المستندات ومتوافر بها خدمة الانترنت، في حال كان صاحب العمل يحتاج اي مستند يمكنه أن يستخدم الانترنت، كما ان معاملة فتح الملف لا تستغرق اكثر من 15 دقيقة والاجراءات الاخرى لا تزيد على 5 دقائق.



كيف يتم تقدير احتياج العمالة ونسبة الاستقدام من الخارج؟٭ عند فتح الملف يمنح صاحب المشروع مباشرة 5 عمال وبعد مزاولة العمل يمنح عن كل 5 أمتار عاملا بما لا يقل عن 10 عمال للرخصة الواحدة والحد الاقصى للعمالة على الترخيص 100 عامل وفق المساحة ولأي نشاط، ويحق لأصحاب المشاريع استقدام كل العمالة من الخارج وكل 6 شهور يتم تحديث بيانات تقدير الاحتياج وفي حال تغيير المساحة الممنوحة على أساسها تقدير العمالة الى مساحة اقل يلزم صاحب العمل بدفع ضمان مالي 500 دينار عن كل عامل زيادة عن المساحة المحددة عن التقدير الاول أو إنهاء عقد العمالة وتحويلها الى نفس النشاط أو تسفيرها وعلى صاحب المشروع الالتزام بالقانون.



هل توجد شروط خاصة لتسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟٭ من ضمن الشروط ان يكون عمر صاحب المشروع بين 21 و45 سنة، وان يكون كويتي الجنسية، والا يكون متقاعدا ويحق له الاستفادة من اي مشروع، وهناك بعض الانشطة تعرض على لجنة دراسة المشاريع لاستثناء النشاط والعمر وهي برئاسة المدير العام بالوكالة عبدالله المطوطح، كما يتم الاستثناء المباشر من قبل الموظف للمشاريع المدعومة من الدولة عبر الصندوق الوطني للمشروعات والبنك الصناعي، ويمنح الترخيص مباشرة فور اخذ القرض من احدى الجهتين، ويشترط ألا تزيد نسبة الشريك الأجنبي على 20%.

سرعة وإنجاز

أجمع عدد من أصحاب الاعمال الموجودين في المركز على سرعة الانجاز والنظام، متمنين ان يتم تعميم التجربة على كل ادارات العمل في المناطق والجهات الحكومية لتسهيل الاجراءات.

المستندات المطلوبة لفتح ملفات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

٭ حضور صاحب العمل شخصيا لتقديم طلب التسجيل على أن يكون مسجلا في «التأمينات» على الباب الخامس.

٭ الترخيص الأصلي وصورة عنه.

٭ شهادة المعلومات المدنية للترخيص الأصلية وصورة عنها لجميع التراخيص.

* عقد التأسيس للشراكة مع التعديل الأصلي وصور عنها، على أن يكون المدير مسجلا على الباب الخامس لدى «التأمينات».

٭ اعتماد التوقيع الأصلي وصورة عنه.

٭ صورة البطاقة المدنية لصاحب العمل وشركائه.

٭ توكيل للمفوض بالتوقيع من صاحب العمل أو مدير الشركة.

٭ أن تكون أقل نسبة للمدير الشريك الكويتي 15%.

٭ كتاب تحديد نوعية النشاط التجاري المرغوب في حال كانت رخصة صاحب العمل صادرة باسم «تجارة عامة».

عمالة المشروعات

٭ منح 5 عمال لصاحب المشروع عند فتح الملف.

٭ عامل عن كل 5 أمتار مساحة بما لا يقل عن 10 عمال للرخصة الواحدة.

٭ منح 1.2 سائق عن كل سيارة بحد أقصى 10 سيارات مع ضرورة توافق نوع المركبة مع النشاط.

٭ 100 عامل كحد أقصى للرخصة الواحدة.

٭ إمكانية تسجيل 5 شركات كحد أقصى لنفس صاحب العمل ومنحه 500 عامل.

٭ جواز استقدام واستخدام العمالة من الداخل أو الخارج.

٭ يجوز تحويل العامل المستقدم من الخارج بعد 3 سنوات على أن يتم التحويل لذات النشاط.