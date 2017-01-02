مشاركة بحرينية تفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين

شهد قائد العمليات والأركان بالحرس الوطني العميد الركن بدر عبدالله حمد حفل تخريج دورة القناصة المشتركة، إحدى الدورات المتقدمة في العلوم العسكرية الخاصة بالتمارين التكتيكية العسكرية التي تهدف إلى صقل الخبرات والمهارات لرفع مستوى منتسبي الحرس الوطني.

وأشاد العميد الركن بدر عبدالله حمد بخريجي الدورة وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتطوير قدراتهم في هذا المجال نظرا لأهميته في المجالين الأمني والعسكري، مضيفا أن التدريب المستمر هو الوسيلة لضمان الاستعداد الدائم لتنفيذ المهام بكل اقتدار.

اشتملت الدورة على تدريبات عملية على الرماية السريعة وإصابة الأهداف المتحركة من مسافات بعيدة وزوايا مختلفة، مع القدرة على التخفي والتمويه في جميع الأماكن خلال العمليات، والتحق بها عدد من منتسبي الحرس الوطني بمشاركة من الحرس الوطني البحريني الشقيق تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التدريب وتبادل الخبرات فيما بينهم.

وفي نهاية الحفل قام العميد الركن بدر حمد بتكريم المتميزين في الدورة.