

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الرقة التعاونية م.حمد الحريص انه تم عقد الجمعية العمومية الـ 36، وذلك يوم الأحد 25 ديسمبر الماضي، وإجراء الانتخابات 26 منه، وذلك لاختيار 4 أعضاء جدد لعضوية مجلس الإدارة، موضحا انه تم خلال الجمعية العمومية التصديق على التقرير الإداري لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 30 ديسمبر، كما تم التصديق على ميزانية الجمعية واختيار مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 30/6/2017.

وذكر الحريص ان الجمعية حققت صافي ربح في السنة المالية المنتهية 30 ديسمبر بمبلغ وقدره 594419 دينارا، مبشرا المساهمين بان مجلس الإدارة يعمل بكل جهوده، وذلك ضمن خطة عمل وطموحات كبرى تستهدف استمرار الجمعية في التقدم لسد العجز المالي المتراكم خلال السنوات السابقة.

وأضاف انه بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد واختيار المساهمين لمن يمثلهم بالصورة المثلى، فإن منطقة الرقة تجمع أطياف المجتمع الكويتي كلها وهذا ما مكننا من الوصول إلى ما نحن به الان، مشيرا إلى أن وجود رؤية تستهدف الاستمرار في خطة العمل التي وضعها أعضاء المجلس أمام أعينهم منذ توليهم مسؤولية إدارة الجمعية، وذلك انطلاقا من الجهود التي بذلناها خلال الفترة السابقة والعمل الجاد الذي أسهم في نجاح الجمعية في تحقق أرباح بعد أن تعرضت الجمعية إلي الخسارة.

وأوضح الحريص ان ما تم خلال الفترة السابقة حافز كبير على مواصلة التقدم والنجاح، معتمدين على ما لدينا من إرث ونتائج مشرفة وهذا ما أكدته نتائج التقريرين الإداري والمالي التي أشارت إلى أن الجمعية حققت مبيعات قدرها 12626256 دينارا مع تخفيض المشتريات، حيث بلغت مشتريات الجمعية 11115904 دنانير، بالإضافة إلى تخفيض المصروفات العمومية بفارق 138200 دينار عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2015 مما أسفر علي ارتفاع بصافي الربح، حيث بلغ 594419 دينارا.

وتابع: استطعنا إيصال رسالتنا وتقديم الخدمات النوعية المتاحة لجميع أبناء المنطقة دون استثناء معتمدين على المصداقية والشفافية والتواصل المباشر والمصارحة مع المساهمين، إلى جانب الاستفادة من النظم والتقنيات الحديثة والبرامج المالية والإدارية وتطبيقها لتسهيل الأعمال وتحقيق الأهداف الإستراتيجية وفق معايير وضوابط محددة ومعتمدة، تستهدف الارتقاء بجودة العمل وتوجيه الكفاءات لتحقيق تطلعات المساهمين وخدمة المنطقة، لافتا الى ان مجلس الإدارة يسعى بكل ما لديه من أساليب وأفكار رائدة لسد العجز المالي بالجمعية كي يتسنى لمجلس الإدارة توفر كل ما يحتاج اليه المساهمين بالجمعية.

وزاد: سنواصل مساعينا للتواصل مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذ الخدمات المهمة للمنطقة والمساهمين، وعلى رأسها وزارة الشؤون وبلدية الكويت وغيرها من الجهات المتخصصة، مبينا ان المسيرة التي انطلقت ما كانت لتتواصل لولا فضل الله تعالى ثم دعم المساهمين الكرام وجهود أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكل العاملين في الجمعية الذين بذلوا جهودا مخلصة وقدموا عطاء متواصلا للارتقاء بالجمعية وخدمة المساهمين.