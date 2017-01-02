

أسامة دياب



كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن متابعة الوزارة الحثيثة لأوضاع المواطنين الخمسة الذين أصيبوا في الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة اسطنبول عشية الاحتفال برأس السنة الميلادية، مشيرا إلى اتصالات قامت بها الوزارة مع نظيرتها التركية ومع كل من السفارة الكويتية في أنقرة والقنصلية في اسطنبول في أعقاب العمل الإرهابي الذي استهدف ملهى ارينا في اسطنبول مساء أمس الأول، مشيدا بتجاوب السلطات التركية مع كل من السفارة والقنصلية للاطمئنان على أحوال المواطنين الكويتيين المصابين.



من جهته، أدان السفير التركي لدى الكويت مراد تامير العمل الإرهابي الذي وقع في اسطنبول عشية الاحتفال بالعام الجديد، مشيرا إلى ان بلاده تدين الإرهاب بشتى أنواعه ومختلف صوره في جميع دول العالم، مشددا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب وحماية أرواح الأبرياء.



وكشف تامير عن انه على اتصال مباشر مع وزارتي الخارجية والداخلية التركيتين وحاكم اسطنبول ورئيس جهاز الشرطة فيها لمتابعة أحوال المواطنين الكويتيين أولا بأول، لافتا إلى انه حسب المعلومات المتوافرة لديه أن عدد الكويتيين المصابين في هذا العمل الإرهابي وصل لأربعة أشخاص.



وتابع انه يتواصل أيضا مع القنصل الكويتي في اسطنبول والسفارة في أنقرة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وأن يعودوا سريعا لبلادهم.



هذا وكشفت مصادر مطلعة من موقع الحادث لـ «الأنباء» عن أن اكثر من 15 مواطنا بينهم سيدات كانوا في الملهى وقت وقوع الحادث، مشيرة الى أن عددا منهم خضعوا للتحقيق بمركز الشرطة في أعقاب الحادث.



ولاحقا كشفت المصادر عن وفاة مواطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الحادث.