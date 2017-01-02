

موسى أبوطفرة

تواصل مراقبة حلقات تحفيظ القرآن الكريم في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إقامة اختبارات للمتقدمين ممن أتموا شروط الانتساب لفروع المسابقات، خلال التحاقهم بالحلقات في مساجد الكويت بمختلف المحافظات، حيث شهدت أيام الاختبارات تنظيما رائعا في مقر المسابقة بالمسجد الكبير من خلال 40 لجنة اختبار يشرف على كل منها محفظان للقرآن الكريم.



وذكرت احصائيات صادرة عن المراقبة ان عدد الذين التحقوا بالحلقات في جميع المحافظات بلغ 11700 متسابق، موضحة ان العمر المسموح به للمشاركة هو السابعة، كما ان عدد المشاركين من مراكز الإصلاح وهم من نزلاء السجن المركزي بلغ 261 متسابقا، لافتة إلى ان الإدارة تولي اهتماما بالغا لانسيابية آليات الاختبار والمتابعة، داعية أولياء الأمور الى إلحاق أبنائهم بحلقات القرآن الكريم التي ستبدأ في الخامس من شهر فبراير المقبل.



وتأتي المسابقة لتشجيع الطلبة، على اختلاف أعمارهم، على الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وحفظا وتجويدا وتدبرا، وإيجاد جو تنافسي مشجع على الحفظ والتلاوة والتجويد كنماذج طيبة للاقتداء والتأسي وتعزيز الجهود التي تستهدف ترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع، وذلك بالتنسيق المشترك بين الهيئات القائمة على تنظيم مسابقات تحفيظ القرآن الكريم سواء كانت رسمية أو أهلية والكشف عن جيل من القراء والحفظة الذين يمثلون الكويت في المسابقات العالمية.