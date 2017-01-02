

قال نائب المدير العام لشؤون اللجان بالإنابة ومدير بيت الأيتام بجمعية النجاة الخيرية محمد الخالدي، إن الجمعية أطلقت مشروع «دفء الشتاء»، لمساعدة الفقراء والأيتام والمحتاجين في توفير المواد الشتوية اللازمة لهم، موضحا ان المشروع ينفذ في عدة دول هي تركيا والأردن للاجئين السوريين اضافة إلى اليمن وتشاد وبنغلاديش، داعيا أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين من أبناء الكويت الى المساهمة في دعم المشروع والتخفيف عن الأطفال الأيتام والفقراء وأبناء الأسر المتعففة وأصحاب العوز والحاجات في هذه الدول.

وبين الخالدي في تصريح صحافي ان هذا المشروع يعد نوعا من أنواع التكافل والتراحم الاجتماعي بين المسلمين، مستشهدا بقول الرسول الكريم في حديثه «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى»، فهناك قصص معاناة يندى لها الجبين لاسيما اسر اللاجئين السوريين في تركيا والأردن وعلى الحدود السورية في كل مكان، موضحا ان قيمة المساهمة تبلغ 20 دينارا لتوفير لوازم اسرة واحدة في الشتاء، وتشمل ملابس وبطاطين ومستلزمات أخرى خاصة بالشتاء، موضحا أن المشروع يهدف لرسم البسمة على وجوه الأيتام والفقراء وإدخال السعادة في نفوسهم والتخفيف عن عاتقهم هموم الحياة ومعاناتها وحمايتهم من برد الشتاء القارس، مبينا أن الجمعية تكفل آلاف الأيتام والفقراء داخل الكويت وخارجها، ومن الضروري النظر بعين الرحمة إلى هؤلاء المساكين وتقديم الدعم والعون والمساعدة لهم، مناشدا أهل الخير التبرع على الأرقام 22052753 ـ 97277745.

وأشاد بالتفاعل الدائم والمستمر من قبل أبناء الكويت الكرام من المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء والمنفقين أموالهم في الخيرات، وتعاونهم مع أنشطة ومشاريع وأعمال الجمعية، مؤكدا أنه لولا فضل الله أولا ثم مساهماتهم وتبرعاتهم لما حققت الجمعية تلك الإنجازات التي وصلت إليها، وأهل الكويت جبلوا على فعل الخير وأياديهم البيضاء امتدت بالعطاء إلى المنكوبين والمحتاجين في شتى بقاع الكرة الأرضية، مبينا أن إقدام أبناء الكويت على فعل الخير سيصب بإذن الله تعالى في ميزان حسناتهم، ومن يفعل خيرا سيجده عند الله خيرا وأعظم أجرا.