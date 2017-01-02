

قدمت نقابة العاملين في شركة إيكويت التهاني لجميع الموظفين بمناسبة حلول العام الجديد، مضيفة، نشكر جميع الموظفين على جهودهم المبذولة في السنوات السابقة على الرغم من كونها سنوات صعبة على الجميع ونحن كنقابة نفتخر بالزملاء والزميلات العاملين في «إيكويت» من جميع الشرائح على وقوفهم وقبولهم للتحدي في السنوات السابقة وعلى الرغم من كل الظروف المحيطة بهم لم يتوانوا في تقديم أفضل ما لديهم من عطاء وتميز بالأداء.

وتمنت النقابة ان يكون عام 2017 عام خير ورخاء على الجميع، مناشدة إدارة الشركة وقف الترشيد والتقشف وتغييرها إلى سياسة زيادة الحوافز والمكافأة والعمل على تطوير وتدريب الموظفين، موضحة ان الشركة يجب عليها العمل على رفع معنويات الموظفين وبث روح العمل لديهم وتقليل الأعباء الوظيفية.