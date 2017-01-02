

دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أصحاب الطلبات السكنية من تاريخ 31/12/2000 وما قبله والراغبين في التخصيص على مشروع شقق شمال غرب الصليبخات والبالغ عددها 35 شقة، مراجعة مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكائن في جنوب السرة يوم الأحد الموافق 8/1/2017 مصطحبين معهم المستندات التالية:

شهادة راتب حديثة، إذا كان المتقدم بطلب يعمل في القطاع الخاص، أو متقاعد أو لا يعمل فعليه إحضار شهادة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية تفيد اشتراكه بها، وإحضار شهادات دراسية للأبناء بالدرجات للعام الدراسي الحالي، كتاب حديث من بنك التسليف والادخار، شهادة سجل عقاري حديثة من وزارة العدل مبينا فيها الأسرة، صور البطاقات المدنية لأفراد الأسرة، وفي حالة وفاة أب صاحب العلاقة عليه إحضار شهادة سجل عقاري حديثة للمرحوم بالإضافة إلى شهادة حصر الوراثة.