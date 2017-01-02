

عادل الشنان

أكد مؤسس مجموعات جنوب المطلاع ورئيس لجنة الأهالي التطوعية خالد العنزي ان تاريخ 23 الحاري سيشهد فتح الأظرف بالنسبة للعقد الثاني الخاص بالبنية التحتية لـ 18200 قسيمة في مدينة جنوب المطلاع السكنية والإعلان عن الشركة الفائزة بها، مطالبا القائمين على العمل بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالاستعجال في طرح العقود وتوسيعها على الشركات المؤهلة وذات الكفاءة وتحديد الجداول الزمنية لأعمال كل عقد على حدة حتى يستقر الوضع وتحدد أوقات العمل في إنجاز المشروع بأكمله، خصوصا ان مدينة المطلاع بها أكثر من 60 عقدا.



وأشار العنزي الى ان اللجنة التطوعية لأهالي المطلاع على استعداد تام لمد يد العون للمؤسسة في إنجاز أعمالها في جنوب المطلاع مع مختلف جهات الدولة ومؤسساتها لتذليل كل المعوقات ان وجدت بهدف إنجاز هذا المشروع الضخم المدرج ضمن مشاريع الدولة التنموية ومن باب التعاون والشعور بالمسؤولية وتحقيق المصلحة العامة للكويت وأهلها، مثمنا حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل على تنفيذ مشروع مدينة جنوب المطلاع السكنية.