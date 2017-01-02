الكوح: «كويت اليوم 15» تهدف لزيادة الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع

بدعم من محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، انطلقت الحملة التطوعية الوطنية الشبابية «كويت اليوم 15» لتشجير وتخضير شارع المطار، وتعنى بتشجيع مختلف قطاعات المجتمع على العمل المشترك بغية نشر الوعي البيئي في المجتمع وتجميل وتخضير شوارع الكويت، بحضور مراقب التنسيق والمتابعة بمحافظة الفروانية سعد الهدبة ومشاركة العديد من المؤسسات الأهلية والحكومية بالمحافظة.

وأكدت محافظة الفروانية في بيان لها حرص المحافظ الشيخ فيصل الحمود على دعم جميع المبادرات البيئية في الكويت، مشيرة إلى أهمية هذه الحملة لتوعية المجتمع بضرورة المحافظة على البيئة وتشجير وتجميل شوارع المحافظة.

وأضاف البيان أن المحافظ يولي اهتماما بالغا بالوضع البيئي في المحافظة، وقد أطلقت المحافظة في وقت سابق العديد من الحملات التي تهدف الى تشجير وزراعة الساحات والشوارع والاهتمام بالحدائق العامة التي تعتبر رئة المدينة لما تقوم به من تنقية للهواء، واضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المدينة.

ونقل البيان ان مشاركة المحافظة في تنظيم الحملة تأتي من خلال مسؤوليتها المجتمعية الهادفة الى تعزيز العمل التطوعي، لافتا إلى حرص المحافظة على تقديم كل التسهيلات ووضع امكاناتها لنجاح الحملة لإثراء العمل البيئي في البلاد خصوصا ان الحملة جاءت بأيدي شبابية كويتية.

من جهتها، قالت مسؤولة الحملة د.فضاء الكوح ان حملة «كويت اليوم 15» بدأت من شارع المطار بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية، بهدف تشجير وتخضير شوارع الكويت، مشيرة إلى أن الحملة من شأنها المساهمة في زيادة الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع من خلال المشاركة في عمليات التنظيف وتبيان أهمية المحافظة على البيئة بشكل عام.

وشكرت الكوح محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود على دعمه وتقديمه جميع التسهيلات لنجاح الحملة، وحرصه على احياء العمل التطوعي لدى الشباب وتشجيعهم على الحفاظ على البيئة.