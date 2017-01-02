

اختتم فريق ميداني من جمعية الهلال الأحمر برئاسة رئيس مجلس ادارة الجمعية د. هلال الساير زيارة ميدانية الى تركيا أقام خلالها برنامجا تضمن المساهمة في جهود الإغاثة للنازحين السوريين من شرق مدينة حلب.

وشمل برنامج الفريق أيضا توزيع مواد إغاثية متنوعة على النازحين في ريف إدلب ودعم عائلات أيتام وتوقيع اتفاقيات مع مؤسسات ومنظمات إنسانية منها جمعيتا الهلال الأحمر القطري والتركي ومؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية لإغاثة النازحين.

وحفل برنامج جمعية الهلال الأحمر بعدة أنشطة استمرت عدة أيام أبرزها تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين السوريين في ريف ادلب كأول مؤسسة كويتية ومن أولى المنظمات الإنسانية التي تتفقد أحوال النازحين بالداخل السوري في إطار حملتها التي أطلقتها تحت اسم «صرخة حلب».

وقام الفريق الميداني بالجمعية وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر القطري بتوزيع 500 سلة غذائية وألف بطانية إضافة إلى الرغيف وكسوة الأطفال الشتوية ووقود التدفئة على النازحين في ادلب.

وأطلقت الجمعية من مدينة غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا 20 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية وبطانيات ووقود، كما أقامت عشر عيادات متنقلة لإغاثة النازحين السوريين من حلب.

وتضمن برنامج فريق الهلال الأحمر توقيع اتفاقيات تعاون مع نظيره القطري في غازي عنتاب بقيمة 2.465 مليون دولار لتقديم المساعدات الإغاثية والطبية ودعم عائلات أيتام النازحين السوريين.

ووقعت الجمعية أيضا ثلاث اتفاقيات تعاون بقيمة 390 ألف دولار مع مؤسسة الاغاثة الإنسانية التركية في مدينة كليس جنوبي تركيا لتقديم المساعدات الإغاثية والطبية للنازحين السوريين، كما وقعت مذكرة تفاهم مع جمعية الهلال الأحمر التركي في غازي عنتاب لدراسة مشاريع اغاثية للنازحين السوريين من شرق حلب.