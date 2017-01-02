رفع الخبير الفلكي عادل المرزوق الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم وجميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العام الميلادي الجديد، ضارعا الى المولى عز وجل ان يعم السلام والخير والمحبة الكويت وجميع أنحاء العالم، وان يعيد هذه المناسبة أعواما عديدة ومديدة على الجميع.

وأوضح المرزوق انه يسيطر حاليا على منطقة شبه الجزيرة العربية منخفض جوي ولكنه غير عميق تتراوح قوته بين 1014 و1016 مليبارا، مما يؤدي الى هبوب الرياح الشمالية الغربية بين الخفيفة والنشطة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حيث تزداد شدة الرياح وتبلغ سرعتها بين 35 و40 كم/الساعة خصوصا في وقت الظهيرة وحتى المساء وتنخفض حدة الرياح «يدوج الهواء» بعد ذلك في الليل، وتابع: أما في داخل مياه الخليج فإن شدة الرياح تكون قوية والرياح سرعتها تزيد على 55كم/الساعة تجعل ارتياد البحر خلال هذه الأيام محفوفا بالمخاطر بسبب ارتفاع الموج الذي يزيد على 6-7 أقدام، كما تكون هناك حالة من عدم الاستقرار البسيط في الجو في الضفة الشرقية من الخليج العربي فوق الأراضي الإيرانية، ثم يتغير الأمر فوق شبه الجزيرة العربية ويتكون مرتفع جوي في المنطقة يوم الخميس 5 الجاري تبلغ قوته 1024 مليبارا يؤدي الى انخفاض في سرعة الرياح والتي قد تصل ما بين 15 و20 كم/الساعة، ويبقى الجو بصورة عامة خلال هذه الفترة شبه غائم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى يوم الخميس حيث تنخفض الحرارة الى 18 درجة مئوية ثم تعاود الارتفاع السبت 7 الجاري مع تغير في اتجاه الرياح الى جنوبية شرقية مما يسبب تواجد الغيوم العالية الخالية من المطر كما تنعدم فرصة سقوط الأمطار خلال الأسبوعين المقبلين بسبب وجود الغيوم العالية الخفيفة وغير الكثيفة والتي عادة لا يسبب سقوطها أمطارا، وعن حركة الرياح في طبقات الجو العليا قال المرزوق: هي رياح غربية شديدة السرعة وعالية الارتفاع والتي يكون ارتفاعها بين 30 الف قدم و35 الف قدم والتي تعرف بالرياح النفاثة او «Jet stream» فإن سرعتها ستزيد على 150 كم/الساعة، كما ان حرارتها ستكون بين 5 و8 درجات مئوية تحت الصفر، ولكن مع الأسف الشديد ليس لها تأثير يذكر على حالة الطقس في المنطقة.