راشد: الكويت داعم أساسي للسياحة المصرية

فودة: الشعب الكويتي متواجد دائماً بشرم الشيخ لتوافر الأمن والأمان فيها

شرم الشيخ ـ هناء السيد

أكد سفيرنا بالقاهرة السفير محمد صالح الذويخ عمق العلاقات الكويتية ـ المصرية والتي تعد نموذجا للعلاقات الدولية، مشيرا الى ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات عبر التاريخ على المستويين الرسمي والشعبي و لما يربط بين البلدين الشقيقين من اواصر تاريخية وتعاون راسخ في جميع المجالات ووحدة المصير.

وأكد الذويخ ان العلاقات بين البلدين تشهد نموا مستمرا على جميع الأصعدة، مشيرا إلى حرص قيادتي البلدين على إعطاء دفعة قوية لمسيرة التعاون الأخوي بينهما بما يلبي التطلعات المشتركة نحو مزيد من التقارب والتعاون وبما يتناسب مع التاريخ الكبير الذي يربط بينهما منذ انطلاق مسيرة التعاون المثمر بينهما أوائل القرن الماضي.

وأشار الذويخ في ختام مهرجان «كويت المحبة - مصر السلام» الذي اقيم تحت رعاية سفارتنا بالقاهرة ومحافظة جنوب سيناء الى أهمية مثل تلك الفعاليات في إبراز جوانب التعاون البناء بين البلدين الشقيقين، موضحا أن هذا المستوى الكبير من التعاون يعود الى حكمة ودعم قيادتي البلدين وحرصهما المشترك على تكريس المسيرة الطويلة لعلاقات البلدين عبر عديد من المشروعات والاتفاقيات الثنائية التي تغطي المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية فضلا عن استمرار الاستعانة بالكوادر المصرية الماهرة في مختلف مجالات التنمية في الكويت حيث تحظى الجالية المصرية بكل الرعاية والاهتمام وتعد أكبر جالية عربية مقيمة في البلاد وتسهم تحويلاتها في دعم الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة.



وأعرب السفير الذويخ عن تطلعه الى ان يمثل هذا المهرجان بداية لاستعادة حركة السياحة العربية والدولية عافيتها وانتظامها، مشيرا إلى ما تتميز به مدينة شرم الشيخ من سمات تؤهلها لاستيعاب ملايين السائحين سنويا حيث تتمتع بموقع فريد ومناخ معتدل إضافة إلى ما يتوافر لها من مستوى رفيع من البنية التحتية والخدمات الفندقية الراقية في ظل ملامح الأمن التي تشهدها مصر حاليا، وتؤكد قدرتها على توفير أقصى درجات الأمان للسائحين.

وأعرب الذويخ عن الشكر لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة على رعايته المهرجان والى كل من ساهم في تنظيم المهرجان الذي تضمن رسالة محبة واخاء وتعاون من الكويت الى مصر وشعبها الشقيق، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الفعاليات المماثلة في شرم الشيخ وغيرها من المحافظات المصرية.

وأشار السفير الى نجاح مهرجان «كويت السلام - مصر المحبة» وانه خلق جوا من الود والتواصل بين جميع المشاركين من الجهات الكويتية ـ والمصرية وكذلك التعرف على التنوع الثقافي والتراثي من خلال العروض الفلكلورية والاجنحة المشاركة، واضاف ان المهرجان يعد رسالة تؤكد على ان العلاقات الكويتية ـ المصرية علاقات وطيدة وتاريخية متجذرة على كل المستويات.

من جانبه، دعا وزير السياحة المصري يحيى راشد الى تكرار المهرجانات لدعم السياحة المصرية، وثمن الوزير دور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ودعوته لدعم السياحة المصرية بل ودعم مصر.

واضاف ان العلاقات الكويتية ـ المصرية علاقات اخوية ممتدة وان الكويت تنظم دائما مهرجان ومبادرات لدعم مصر سواء داخل الكويت او خارجها وهذا ليس بغريب على دولة شقيقة تحمل لمصر وللمصريين كل معاني الحب والاخاء، فتحية تقدير للكويت اميرا وحكومة وشعبا وتحية للقائمين على «كويت السلام ـ مصر المحبة».

وتابع أن مصر العروبة تشكل عمقا استراتيجيا للقومية العربية، وستظل رائدة لقلب الأمة كما كانت منذ الأزل.

وأشار إلى أن الوزارة ومحافظة جنوب سيناء، يعملان معا لجذب الأسواق العربية السياحية إلى جنوب سيناء وشرم الشيخ بصفة خاصة، وكل محافظات الجمهورية بصفة عامة، حيث إن مصر تحظى بكنوز أثرية وطبيعة جاذبة للسياحة من كل أنحاء العالم، مشيدا بدعم الكويت للمهرجان الذي أقيم بشرم الشيخ دعما للسياحة.

واعرب محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة عن سعادته لما شهده خليج نعمة من حراك خاصة فترة المهرجان واكد نجاح المهرجان جاء من خلال تفاعل الجهات المصرية والكويتية المشاركة، مؤكدا ان الشعب الكويتي متواجد دائما بشرم الشيخ لتوافر الأمن والأمان بهذه المدينة الساحرة، كما أشار إلى أن أرض محافظة جنوب سيناء يتواجد بها العديد من الأماكن المقدسة، والتي لا يوجد مثيل لها بالعالم أجمع.



وأكد المحافظ على عمق العلاقات الكويتية ـ المصرية، واهتمامه البالغ بمثل هذا الحدث بمدينة شرم الشيخ وقام فودة بتكريم سفيرنا بالقاهرة محمد صالح الذويخ وابرار المسعود رئيسة المهرجان ومنحهما درع المحافظة.

ومن جانبها، ثمنت رئيسة المهرجان ابرار المسعود جهود سفارتنا بالقاهرة وعلى رأسها السفير محمد صالح الذويخ وتعاون السفارة ودعمها اللامحدود لنجاح المهرجان وكذلك رئاسة مجلس الوزراء المصري وزارة السياحة المصرية ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وجميع الجهات المشاركة.



وكرمت أبرار مسعود منظمة المهرجان سفيرنا بالقاهرة محمد صالح الذويخ، ووزارة الدفاع المصرية ووزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء.



كما تم تكريم جميع الجهات المشاركة والرعاة للمهرجان.

واختتم المهرجان بعروض فولكلورية لفرقة الاسماعلية للفنون الشعبية وفرقة التخت الكويتي وعروض الازياء للمصممة الكويتية لولوة المطيري والمصرية شهيرة فوزي والمطربة رهف ومروة حمدي.