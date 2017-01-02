قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان القنصلية الكويتية في اسطنبول وسفارة الكويت في انقرة يتابعان حالة المواطنين الكويتيين المصابيين اثر الانفجار الذي حدث امس في اسطنبول.

واوضح ان السلطات التركية لازالت تجري تحقيقاتها مع جميع من كانوا في مكان الحادث مؤكدا ان القنصلية الكويتية في اسطنبول تتابع مع المواطنين مجريات التحقيق اولا باول.

واضاف الجارالله ان احد المواطنين السته المصابين فارق الحياة واربعه ما زالوا يتلقون العلاج واخر خرج من المستشفى بعد الاطمئنان علي صحته.

وجدد الجارالله استنكار وادانة الكويت لتلك الاعمال الارهابية البشعه مؤكدا موقف الكويت الرافض لهذه الاعمال الارهابية بكافة صورها واشكالها ووقوف الكويت الى جانب تركيا الصديقة في كافة الاجراءات التي تتخذها لمواجهة الارهاب واجتثاث جذوره.