نهدف من إقامة المعرض إلى نشر ثقافة المخترعين في الدول العربية والإسلامية

رسوم التسجيل بالمعرض 500 دولار ومن شروط المشاركة الحصول على براءة اختراع عالمية

إنشاء إدارة خاصة في النادي العلمي تشرف على إقامة المعرض وتنظيمه

هناك لجنة تحكيم خاصة بالمعرض تقيّم جميع الاختراعات وفقاً لضوابط ومعايير عالمية

معايير التحكيم الحداثة والابتكار والتسويق

من أهداف المعرض جذب المستثمرين لاستثمار الاختراعات المشاركة

عادل الشنان

يعتبر المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط الذي ينظمه النادي العلمي ١٦ الجاري محط أنظار المخترعين في العالم باعتباره المعرض الثاني دوليا بعد معرض «جنيف» الدولي ولما يتيحه من فرص سانحة لتسويق منتجات المخترعين للشركات والمصانع الكبيرة.

«الأنباء» استضافت عضوي اللجنة العليا المنظمة للمعرض د.محمد الصفار ويوسف الحمد، للحديث عن المعرض، وقد أكدا ان المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط يستقطب مخترعين من مختلف بلدان العالم، ويقام تحت رعاية صاحب السمو الأمير، وقد تمت زيادة قيمة الجوائز في هذا العام فأصبحت تتجاوز أكثر من 100 ألف دولار.

وأضافا ان إجمالي عدد الدول المشاركة هذا العام وصل الى 37 دولة من جميع دول العالم، وهناك تنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل إصدار سمة دخول المخترعين المشاركين للبلاد..

وإلى تفاصيل الحوار:

بداية لنتحدث عن أول انطلاقة للمعرض ومن صاحب الفكرة وما أهداف المعرض؟

٭ أقيم أول معرض في سنة 2007 وصاحب فكرة إقامة المعرض رئيس مجلس إدارة النادي العلمي السابق إياد الخرافي ومن الأهداف المراد تحقيقها من تنظيم هذا المعرض يمكن تلخيصها في نشر ثقافة المخترعين في الدول العربية والإسلامية، وتشجيع العلماء العرب والمسلمين على الاختراع والابتكار.

والتقارب والتعاون بين المستثمرين والمخترعين، وإيجاد مساحة تعاون فيما بينهم لتسويق الاختراعات حتى ترى النور وتطبق على أرض الواقع.

وكذلك إشراك أكبر عدد ممكن من أفضل المخترعين حول العالم للقاء المستثمرين.

ووضع الدول العربية والإسلامية على خريطة التقدم العلمي والتكنولوجي من خلال الحرص على مشاركة أكبر عدد من المخترعين العرب والمسلمين.

وما شروط المشاركة في المعرض؟

٭ هناك شروط أساسية وهي أن يكون المشارك حاصلا على براءة اختراع عالمية (Patent Number) ولم يسبق له المشاركة بهذا الاختراع في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط من قبل، وألا يكون الاختراع مخلا بقوانين الدولة وسياساتها مع دفع رسوم التسجيل في المعرض البالغ قيمتها خمسمائة دولار، كما يتم استثناء قبول الاختراع إذا لم يكن حاصلا على براءة اختراع نهائية بشرط أن يكون حاصلا على رقم إيداع وأن يكون الاختراع ذا قيمة علمية وفي حالة أن يكون الوحيد من دولته (لا يوجد مخترعون لهم طلبات مشاركة في هذه الدولة).

وما عدد اللجان العاملة في المعرض؟

٭ يعمل في المعرض 8 لجان وهي: لجنة التنسيق والمتابعة، لجنة الخدمات، لجنة التحكيم، اللجنة العلمية، لجنة العلاقات العامة والإعلام، لجنة الدعم الفني، لجنة التسويق واللجنة المالية.

وهي تباشر أعمالها منذ انتهاء المعرض مباشرة خلال فترة إقامته في كل عام حتى بدء المعرض في العام التالي وهكذا للخروج بالصورة المطلوبة والمشرفة لاسم الكويت أولا والنادي العلمي ثانيا وهي لجان تعمل بتعاون وتكاتف وتنسيق مستمر.

وما الجديد في المعرض هذا العام؟

٭ تم إنشاء إدارة خاصة في النادي العلمي تقوم بالإشراف على إقامة المعرض وتنظيمه وهي إدارة المسابقات العلمية، كما تم تغيير موعد إقامة المعرض من شهر نوفمبر إلى الربع الأخير من شهر يناير ليتزامن مع احتفالات هلا فبراير في الكويت ولإعطاء فرصة لزوار الكويت لمشاركة المواطنين في احتفالات العيد الوطني وعيد التحرير وما يصاحبها من فعاليات تظهر ثقافة المجتمع الكويتي، كما ستتم إقامة المعرض هذا العام في كبرى قاعات فندق الجميرة، ونشير هنا الى ان إجمالي عدد الدول المشاركة هذا العام وصل الى 37 دولة من جميع دول العالم، حيث ان المعرض يستقبل مشاركة أي مخترع في العالم ومن المتوقع أن يزداد العدد خلال الأيام المقبلة.

وما قيمة الجوائز التي يقدمها المعرض؟

٭ يقدم المعرض جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مائة ألف دولار، وهي موزعة كالتالي:

1 ـ جائزة المعرض الدولي للاختراعات بالشرق الأوسط IIFME وقيمتها 15 ألف دولار.

2 ـ جائزة النادي العلمي (الجهة المنظمة) وقيمتها 10 آلاف دولار.

3 ـ جائزة مكتب براءات الاختراعات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقيمتها 50 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 15 ألف دولار تقريبا، توزع على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى للمخترعين المشاركين فيها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

4 ـ جائزة معرض جنيف للمخترعين وقيمتها 5 آلاف دولار.

5 ـ جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لثلاثة مخترعين كويتيين وقيمتها 5 آلاف دينار.

6 ـ الجائزة المقدمة من الاتحاد الدولي للاختراعات (IFIA)

.7 ـ الجائزة المقدمة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو WIPO).

وما الذي يقدمه المعرض للمخترعين المشاركين؟

٭ مقابل دفع رسوم تسجيل قيمتها خمسمائة دولار يحصل المخترع على الخدمات او الامتيازات التالية: إصدار تأشيرات الدخول لغير دول الخليج.

وضع اسم المخترع وصورته ونبذة عن اختراعه باللغتين العربية والإنجليزية في كتيب خاص يتم توزيعه مجانا على المشاركين والحضور خلال فترة المعرض.

جناح بالمعرض بمساحة (2 × 2) متر، مزود بنقاط للكهرباء.

طاولة وكرسي لعرض الاختراع.

الإقامة مع وجبة الإفطار في فندق 4 نجوم خلال فترة إقامة المعرض، الاستقبال في المطار والتوصيل إلى الفندق.

التنقلات الداخلية من الفندق إلى موقع المعرض والعكس.

كيف يتم اختيار الاختراعات وترشيحها للحصول على الجوائز؟

٭ هناك لجنة تحكيم خاصة بالمعرض تقوم بتقييم جميع الاختراعات وفقا لضوابط ومعايير عالمية، ويشترط لأعضاء لجنة التحكيم أن يكونوا من حملة شهادة الدكتوراه ويتم اختيارهم من الجهات المحلية، على سبيل المثال لا الحصر (جامعة الكويت - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - معهد الكويت للأبحاث العلمية) وكذلك تتم استضافة بعض المحكمين من الخارج لإثراء اللجنة، وبعد توزيع الاختراعات على مجالات المعرض والتي يبلغ عددها 22 مجالا، يتم تقييم كل اختراع من قبل 3 محكمين على الأقل، يحصل الاختراع على درجة معينة من مقياس 100 درجة ويمكن تقسيم مقياس الدرجات إلى التالي: من 91 إلى 100 درجة: يحصل المخترع على ميدالية ذهبية مع مرتبة الشرف.

ومن 80 إلى 90 درجة: يحصل المخترع على ميدالية ذهبية.

ومن 50 إلى 79 درجة: يحصل المخترع على ميدالية فضية.

ومن 25 إلى 49 درجة: يحصل المخترع على ميدالية برونزية.

ومن 0 إلى 24 درجة: لا يحصل على ميدالية.

أما معايير التحكيم فهي: الحداثة: ويحصل الاختراع على 25 درجة في هذا البند.

والابتكار: ويحصل الاختراع على 25 درجة في هذا البند.

والتسويق: ويحصل الاختراع على 50 درجة في هذا البند.

ما الخطط المستقبلية للمعرض وكيف نلخص شعار المعرض؟

٭ بسبب القبول الواسع الذي لاقاه المعرض لدى الدول المشاركة وخصوصا دول مجلس التعاون، هناك حماس ورغبة لدى دول الشرق التوسط في أن تتم استضافة المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط سنويا في دولة مختلفة ولكن بإدارة كويتية ومن المتوقع ان يكون ذلك العام المقبل والأقرب حظا في ذلك احدى دول مجلس التعاون الخليجي.

اما بالنسبة لشعار المعرض فهو يتبنى لقاء المستثمرين بالمخترعين، لذا يعمل القائمون على تنظيم المعرض على أن يحقق المعرض الهدف الذي أقيم من أجله وهو جذب المستثمرين لاستثمار الاختراعات المشاركة حتى ترى النور وتصبح شيئا ملموسا على أرض الواقع.

ماذا يقدم المعرض للمخترع الكويتي؟

وهل يدفع رسوما للمشاركة؟

٭ يعتبر المعرض دعما للمخترع الكويتي وهذا احد أهداف المعرض بالدرجة الأولى ثم للمخترعين العرب ثم للمسلمين لان بقية دول العالم تجد المعارض التي تهتم باختراعات ابنائها، لذلك أردنا نحن من خلال المعرض تسليط الضوء على مخترعيها وإيجاد الجهات التي تهتم بهم وترعاهم وتتبنى اختراعاتهم وتطويرها وتنفيذها على ارض الواقع لتحقيق الاستفادة المجتمعية منها كما ان اي مخترع كويتي يستطيع من خلال مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع ان يشارك في المعرض ويحصل على فرصة لتسويق اختراعه عبر الشركات المحلية والعالمية التي تبحث عن المخترعين والاختراعات سواء لتبني المنتجات او توظيف المخترعين.

والمخترع الكويتي يحصل على فرصة عرض اختراعه او المنتج الخاص به بالمجان في المعرض لان مركز صباح الاحمد للموهبة والابداع يتكفل بدفع الرسوم عنه دعما للمخترع والمعرض ايضا، لان المعرض يترتب عليه تكلفة مالية ومن ينظمه هو النادي العلمي الذي يعتبر جمعية نفع عام اي ليس لديه ميزانية مفتوحة.

مجالات المشاركة في المعرض

تصنف الاختراعات في المعرض وفقا للمجالات التالية: المجال A: الميكانيكا - المحركات - الآلات - الأدوات -العمليات الصناعية - المعادن. والمجال B: الساعات - المجوهرات. والمجال C: علوم الحاسوب - البرامج - الإلكترونيات - الكهرباء - وسائل الاتصالات. والمجال D: المباني - الهندسة المدنية والمعمارية - البناء - المواد - أعمال الخشب. والمجال E: الصرف الصحي - التهوية - التدفئة. والمجال F: الأمن - الإنقاذ - الإنذار. والمجال G: المشغولات الحديدية. والمجال H: الأثاث - التصميم الداخلي. والمجال I: العلوم المحلية - أجهزة ومعدات المطاعم. والمجال J: الأجهزة والمعدات التجارية والصناعية والمكتبية. والمجال K: الزراعة - البستنة - الحدائق. والمجال L: الملابس - الغزل والنسيج - المعدات والإكسسوارات. والمجال M: الطب - العمليات الجراحية - التجبير - المواد التي تعني ذوي الاحتياجات الخاصة. والمجال N: البصريات - التصوير - التصوير السينمائي. والمجال O: الوسائل التعليمية ومواد التدريس - الأدوات الموسيقية - مواد الفن. والمجال P: النقل - المركبات - السفن - إكسسوارات الطيران. والمجال Q: الأكل - المشروبات - التجميل - المواد شبه الطبية -النظافة الصحية. والمجال R: الرياضة - الاستمتاع والتسلية. والمجال S: المستجدات العملية - الهدايا. والمجال T: الدعاية - الطباعة - التعبئة والتغليف. والمجال U: الألعاب - اللعب. والمجال V: حماية البيئة - الطاقة.