البطن الواسع في الجمل يُنفر الناقة.. والرقبة الطويلة في الناقة تجذب الجمل

جمل الطهيمي بـ 70 مليون ريال.. ولم يبعه لأنه يهواه!

الإناث في عالم الحيوان أفضل من الذكور

يعتبر خبير الإبل الكويتي معيض فراج العتيبي الإبل من جمال ونياق سفينة الصحراء الأنسب والأفضل قديما ويشبه أهميتها للعرب قديما بأهمية السيارة حديثا، فقد كان العرب في الصحراء (قبل النفط) يحملون على ظهرها الطعام ومستلزمات حياتهم البسيطة ويأخذون منها الحليب واللحم الذي يقيم أودهم.

وكانت الإبل هي مظهر الثراء والغنى عند العربي البدوي الأصيل فبمقدار ما يملك من رؤوسها يكون غناه وثراؤه، حتى مهر الحسناوات بنات الأصل والفصل كان يقدّر بالحلال..بيد انه يقول ان ذلك كان قديما، أما الآن فهي تأخذ اكثر مما تعطي، والسبب ان أولادنا يعزفون عنها وعن تناول لحومها وحليبها، لأن هناك بدائل لهذه اللحوم وهذه الألبان لديهم الآن ـ بعد النفط ـ ولأن المرعى الطبيعي للإبل لم يعد متوافرا في بلادنا فالصحراء أو البر الفسيح هو الموطن الأصلي والطبيعي للإبل، فهي خلقت للصحراء أو الصحراء خلقت لها.

المهم، اننا نربي الإبل وعلى استحياء وقلة على أجزاء من مزارعنا وفي حظائر محددة وضيقة والإبل لم تخلق كي يحكرها أحد في مكان ضيق.. انها تريد الصحراء المترامية الأطراف.. وإذا حكرتها في جاخور او حظيرة تجد أرجلها تتورم وتكثر أمراضها من قلة السير والحركة والتنقل والترحال.

وأضاف: إذن تربيتنا عند العرب في الخليج وشبه الجزيرة العربية للوناسة في المجمل وبعضنا يقدر جمائلها لأجداده وآبائه، فيرد لها الجميل او يحاول، فيصرف عليها ويتكفل بإطعامها وعلاجها ورعايتها تقديرا لأجداده وآبائه واحتراما لذكراهم الطيبة، فقد صمدوا وسط هذه الصحراء.. حتى أنعم الله على أبنائهم بالخير الوفير والنعم الكثيرة.

الإبل مجهولة ومعروفةويبين «العتيبي» ان كل صاحب إبل يستدل عليها مهما غابت او تباعدت عنه من خلال وسم معروف له بين زملائه من أصحاب الحلال.. وفي حالة عدم وجود هذا الوسم على جلد الناقة أو الجمل يعرفها خبراء الأثر في الصحراء من مشيتها على الرمال، وخبراء الأثر يعتد برأيهم عند أهل الصحراء، كما يعتد أهل المدن والحضر حاليا برأي رجال الطب الشرعي.. ويسمون عندنا بـ «قصاص الأثر».. ورغم قلة اعتماد أهل الخليج وشبه الجزيرة العربية بل والعرب بوجه عام على الإبل في التنقل والغذاء الآن إلا ان مكانتها لدى البعض ما زالت عالية، وانا أعرف صاحب حلال سعودي اسمه الطهيمي الحربي عرضوا عليه 70 مليون ريال ليشتروا منه جملا رائعا فريدا أصيلا.. لكنه رفض بيعه لا لشيء إلا لأنه يهواه والإنسان عندما يهوى شيئا لا يقدر بثمن عنده.. وللناس فيما يعشقون غرائب كما يقولون، فنحن نهتم بتربية الإبل وغيرنا يهتم بتربية الخيول مثلا وغيرها كثير.. ومنا من يقول: نحن نأخذ من الإبل لحمها ولبنها.. فماذا يمكن ان يأخذ مربو الخيل منها؟موضحا ان لكل من الناقة والجمل النادر الفريد صفات يعرفها ذوو الاختصاص ومربو الحلال، فالناقة غالية الثمن صورتها خيال فتجد رقبتها طويلة جذابة وسبالها أو وجهها أو خدها متسع وشفاهها بارزة وغاربها متقدم وسيقانها ممتلئة.

أما الجمل الجميل فممشوق ورأسه ضخم لكنه متناسق مع حجمه وطوله وذو لحى طويلة وبطن ضامر.. فالجمل ذو البطن الواسع الضخم المتهدل النازل لا يكون قويا غالبا، وقوة الذكر هنا تنحصر في قوته الجنسية ومدى قدرته على ضرب اكثر من ناقة في زمن متقارب.موضحا كذلك ان رغبة الجمل الجنسية تقوى في فصل الشتاء اكثر من فصل الصيف الحار.. فالحر أو الرطوبة يؤثر تأثيرا سيئا على الأداء الجنسي للجمل فلا يشتهي الناقة كثيرا عند اشتداد الحرارة، وكذلك الناقة في الشتاء تجد عندها الرغبة وتتجه بنفسها للجمل تقبله فتثيره ليضربها.. وحال حملها لا يضربها أو تقربه.. مثلها مثل كل أنواع الحيوانات.. ما عدا اللبوة أنثى الأسد، فهي مثل المرأة يمكن ان يضربها الرجل وهي حامل!ويضيف ان صاحب الحلال (الإبل) وحتى الأغنام والماعز والبقر.. يفضل الإناث من الحيوانات على الذكور لأن الإناث تتكاثر عندما تكبر وتتوالد بعكس الذكر الذي يتم غالبا بيعه ليذبح ويؤكل في المناسبات التقليدية المعروفة عند البدو وأهمها الأفراح والليالي الملاح، وختم بقوله: سعادتي غامرة وأنا بين قطيعي من الإبل والحلال وسط الصحراء، نعم، بيني وبين الجمال لغة خاصة تفهمني وأفهمها، عندها أو على ظهرها القوي كالجبل ألقي بهمومي ومشاكلي فتحملها عني من دون تبرم أو شكوى وعندما أتخلص من همومي وأثقالي وأعبائي في الحياة الصعبة المرة.. أعود ليوم جديد خال من المشاكل.. ناسيا تماما ما قد مضى..!

تفتح أبوابها أيام العطلات لمحبي البر والطبيعة شتاء وربيعاً

محمية «باب دكالة» تستقبل روّاد العبدلي.. في حلّة جديدة

عادت محمية «باب دكالة» في شارع عبدالرحمن الصفران في منطقة العبدلي الزراعية.. تستقبل رواد العبدلي ومحبي البر في شمال الكويت بحلة جديدة منذ بداية فصل الشتاء، فقد طرأ تقدم مذهل.. في جميع هذه المحمية الفريدة والمتميزة وسط العبدلي، مقارنة بما كانت عليه ايام تشغيلها في الموسم السابق، وفق مشاهداتنا لها وتجوالنا في ارجائها مساء السبت الماضي، فقد زادت انواع الطيور والحيوانات الغريبة في اقفاصها وكثرت بسطات المأكولات والمشروبات والخضار والثمار والزهور، والعديد من المنتجات الزراعية، كما توسّعت وتطورت كثيرا جلساتها ومرافقها العامة، ليستريح فيها زوارها من العائلات التي تتدفق عليها باطراد ملحوظ ايام العطل الاسبوعية والرسمية.. من عناء الطريق الطويل الذي يمتد لاكثر من مائة وعشرين كيلو مترا من العاصمة «الكويت» وليقضوا مع صغارهم اوقاتا جميلة ومفيدة معا وليألف الجميع الحياة البرية ويتعرفوا على كائناتها المسبحة بعظمة الخالق عز وجل.. يساعدهم على ذلك اعتدال الاجواء المناخية طوال ايام الشتاء والربيع واستقرار الاحوال الامنية واتساع الطرق واضاءتها ليلا وحسن الادارة والتنظيم والاستقبال الذي يحظى به زوار المحمية من صاحبها الكويتي طارق الرشدان ومساعدوه ومعظمهم من الاخوان المغاربة اصحاب الهيئة البهية والابتسامة الصادقة والكلمة الطيبة.. مذكرين بأن الدخول والخروج من هذه المحمية مجاني، وحتى الجلوس في استراحاتها المعلقة او العلوية التي تشاهد وانت فيها جميع ارجاء المحمية الزاخرة بالطيور والحيوانات والانشطة المتنوعة او في استراحتها التي تترامى امامها بركة المياه التي يعوم فيها الطيور الظريفة.. مجاني وممتع ايضا.

بيد ان الزائر يدفع مقابل ما يتناوله من مأكولات ومشروبات وما يشتريه من خضار وفاكهة ومنتجات زراعية ومنها منتجات مغربية وفلسطينية.. لكن اغلبها كويتية، وللراغبين من رواد العبدلي توجد عربة يجرها حصان يمكن ان تأخذهم في جولة في محيط هذه المحمية الكائنة في وسط شارع المرحوم عبدالرحمن الصفران بمنطقة العبدلي القديمة القريبة من الحدود الكويتية - العراقية.. بأجرة معقولة!

يوم مفتوح.. في مزرعة «سدير» بالعبدلي

يوم السبت الماضي كانت ابواب مزرعة «سدير» مشرعة امام زوار منطقة العبدلي الزراعية وشمال البلاد، للتجوال وسط حقولها الزراعية النضرة والشاسعة وبين اشجار نخيلها الباسق.

وتعتبر مزرعة «سدير» القريبة من فرع جمعية العبدلي الزراعية في «ام نقا» متنفسا طبيعيا للعديد من زوارالعبدلي في اقصى شمال الكويت، من خلال هذا اليوم المفتوح الاسبوعي الذي ينظمه حائز هذه المزرعة المنظمة ويشرف عليه بائعون وبائعات متمرسون في التعامل مع الجمهور والتحدث مهم باللغتين العربية والانجليزية بالاضافة الى لغتهم الأم اللغة الهندية.

في مدخل هذه المزرعة الريفية شأن كل مزرعة داخل الكويت وخارجها تنظم اليوم المفتوح في الارياف توجد بسطة معروض فيها كل منتجات المزرعة من خضار وثمار واعسال محلية بأسعار السوق وملحق بمدخل المزرعة مبنى مزوّد بالمرافق العامة ليأخذ رواد المزرعة وزوارها قسطا من الراحة فيها وسط طبيعتها الخلابة.. شتاء وربيعا!

الزراعيون الأوائل

المزارع المخضرم مرزوق الطمار (أبو مفرّح)

لا يمكن ان ننسى ونحن نعيش نهضة زراعية طيبة.. جهود المزارعين والمهندسين والعمال الزراعيين الاوائل الذين يحملون الكثير من المعاناة وبذلوا الجهد والوقت والمال.. من اجل استزراع الصحراء وتعميرها في اقصى شمال البلاد في العبدلي واقصى جنوبها في الوفرة.

وتكريما لهؤلاء المزارعين والمهندسين والعمال نعرض هنا صورة قديمة لهم، راجين الله- عز وجل- ان يسكن المتوفين منهم، فسيح جناته وان ينعم على الأحياء منهم بموفور الصحة والنشاط.

الكلاب الضالة تنهش عجول الصليبية!

تعرضت مزرعة «الأحمد» في الصليبية الى اعتداء مجموعة من الكلاب الضالة أسفر عن مقتل أربعة عجول صغيرة وإصابة ستة آخرين بجروح خطيرة ليلة الاثنين الماضي وفق إفادة رئيس اتحاد منتجي الألبان الطازجة عبدالحكيم الأحمد، واضاف ان الكلاب الضالة صارت تشكل ضررا على البشر قبل البقر في الصليبية، ومنذ عدة أشهر من دون ان تحرك هيئة الزراعة ساكنا.. بحجة عدم وجود ميزانية لديها لمكافحة الكلاب الضالة في المناطق الزراعية!

الترشح لمجلس جمعية الثروة الحيوانية

فُتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية من 2/1/2017 حتى 15/1/2017 وذلك لانتخاب اربعة اعضاء بدلا من المنتهية مدة عضويتهم وفق شروط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجديدة وأبرزها أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة معتمدة من الجهة المختصة في دولة الكويت.

الجدير ذكره أن جمعية الثروة الحيوانية هي إحدى الجمعيات المشكلة لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية، والجمعيات الأخرى هي: جمعية الوفرة وجمعية العبدلي وجمعية الدواجن والأخيرة تم حلها بعد تجاوزات مالية وإدارية متكررة فيها، ورغم وجود هذا الاتحاد الذي تنضوي تحت لوائه جمعية الثروة الحيوانية التي تضم المئات من مربي الإبل والأغنام والماعز.. في الكويت إلا ان هناك اتحادا لمربي الأبقار ومنتجي الألبان الطازجة في الصليبية واتحادا للثروة الحيوانية.

انتخابات جمعية العبدلي الزراعية

أعلن مجلس إدارة جمعية العبدلي الزراعية التعاونية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للعام 2017 حتى الخميس المقبل الموافق 15/1/2017 وذلك لانتخاب 4 أعضاء لمجلس الإدارة بدلا من المنتهية عضويتهم بالقرعة.. وفقا لقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 166 لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية، وهم: يوسف البطي ومحمد عامر المطيري وثامر سعد القضاب وخالد عبدالله المحيني.

مجرد سؤال.. لمجلس الوزراء

إلى متى تبقى هيئة الزراعة من دون مجلس إدارة خصوصا بعد موافقة مجلس الأمة على إنشاء لجنة زراعية برلمانية؟ وبالمناسبة الى متى يستمر عدم حسم تبعية هيئة الزراعة لوزير مختص ومسؤول عن شؤونها المهمة سياسيا أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية؟!