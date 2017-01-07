الكندري: نوثق مساعداتنا ونسلم المتبرعين تقريراً كاملاً عنها وتأثيراتها الإيجابية

تطرح لجنة زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية مشروع دفء الشتاء والذي يتم تنفيذه في دول اللجوء السوري كالأردن وتركيا ولبنان والعديد من الدول الأخرى كبنغلاديش وتشاد وغيرها من الدول وتهدف اللجنة من خلاله توفير المستلزمات الشتوية الضرورية لمئات الأسر المستفيدة في شتى الدول. وفي هذا الصدد قال مدير لجنة زكاة العثمان أحمد الكندري ان مشروع دفء الشتاء يعد واحدا من أهم المشروعات الشتوية التي تحرص اللجنة على تنفيذها لتقديم العون والدعم والمساندة لشريحة كبيرة من أهلنا اللاجئين السوريين الذين خرجوا من ديارهم قسرا بملابس قديمة ورثة ولا يمتلكون من متاع الدنيا شيئا.

وتابع: تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 70 ألف دينار، وكفالة الأسرة الواحدة 50 دينارا، والسهم 20 دينارا نوفر لهم الخيام والفرش والبطانيات ووسائل التدفئة المختلفة ونوزع عليهم المساعدات المالية والغذائية، فالكثير من الأسر التي زارها وفود النجاة الخارجية في المخيمات يعيشون حياة قاسية حيث لا بنية تحتية ولا مصادر للمياه النظيفة ولا الكهرباء ولا الطرق معبدة والمعاناة اكثر مع كبار السن والعجزة والأطفال الذين وجدوا في هذه الأماكن ملاذا آمنا لهم ولذويهم للتواصل مع اللجنة 99388878.

واختتم الكندري بأن اللجنة تقوم بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الجهات الرسمية الخارجية ونوثق مساعداتنا ونسلم المتبرعين تقريرا كاملا عن تبرعاتهم المباركة وأثرها الإيجابي في تغير حياة الكثير من المستحقين، ففلسفة العمل الخيري عندنا لا تركز على تقديم العون المادي فقط، بل نتلمس حاجات المستفيدين ونحرص على تلبيتها وتقديمها بطريقة راقية، فنحن قنطرة تواصل بين أهل الخير وأهل الحاجة ونتحمل في سبيل إيصال هذه المساعدات متاعب السفر والمشاق، وعندما نوزع المساعدات نضع عليها شعار الكويت ونقول لهم هذه خيرات وزكوات أهل الكويت.