ليلى الشافعي

واصلت نماء للزكاة والخيرات التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي تنفيذ مشروعها الخيري إطعام الطعام المخصص للعمالة، من خلال توزيع وجبات طعام على أكثر من 400 عامل في شبرة الخضار بمنطقة الصليبية، وذلك في بدايات عام 2017، وقد استمر التوزيع من بعد الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا، وذلك بهدف تخفيف المعاناة المعيشية لهذه الفئة ذات الدخل المالي البسيط، والذي لا يكفي في الغالب لسد الاحتياجات المعيشية.

وفي هذا الصدد، قال مدير مشاريع البر والإحسان في نماء للزكاة والخيرات في جمعية الإصلاح الاجتماعي خالد الغنام إن الهدف من المشروع هو إدخال الفرحة والسرور على تلك العمالة التي تقيم على أرض الكويت، المركز الإنساني العالمي، وانطلاقا من قول الله عز وجل: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) (الإنسان)، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» (رواه الترمذي). واعتبر الغنام أن مثل هذه المشاريع الخيرية تعم بنفعها الجميع لمساهمتها في تحقيق الأمن والتكافل الاجتماعي، وتزيد من الاستقرار النفسي لتلك العمالة التي تغربت عن أسرها وبلدانها بحثا عن لقمة عيش شريفة وفرتها ولا تزال توفرها الكويت. وأشار الغنام إلى أن مشروع إطعام الطعام من المشاريع الخيرية الرئيسة المستمرة طوال العام في نماء للزكاة والخيرات، وجددت نماء للزكاة والخيرات دعوتها إلى الداعمين الكرام وأهل الخير من بلد الخير الكويت إلى اغتنام مثل هذه المشاريع الطيبة داخل الكويت في تقديم ما تجود به أنفسهم. وختم الغنام تصريحه بدعوة الداعمين الكرام وأهل الخير في بلد الخير إلى المشاركة في ثواب مشروع إطعام الطعام، مبديا استعداد نماء إرسال مندوب الخير إلى المتبرع الكريم في أي مكان من خلال خدمة الخط الساخن 1888833، كما يمكن التبرع عن طريق «أون لاين» في موقع نماء للزكاة والخيرات namaakw.net