«الرحمة العالمية» نفذت 62 عملية هناك

ليلى الشافعي

نفذت الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي حملة طبية لمكافحة أمراض العيون في سريلانكا، استفادت منها أكثر من 62 حالة، وفي هذا الصدد قال رئيس مكتب شبه القارة الهندية محمد جاسم القصار: إن العمل الصحي في الرحمة العالمية من المحاور الأساسية التي يعمل من خلالها حيث يعمل في الجانب الصحي والتعليمي والتنموي، مشيرا الى أنه تمت ترجمة العمل من خلال هذا المحور بمجموعة من المشروعات بعضها تتمثل في المستشفيات والمراكز الصحية والقوافل الطبية المختلفة.

وأوضح القصار ان الرحمة العالمية أجرت 62 عملية للعيون، بواقع 40 دينارا لكل عملية، مبينا أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الخيرية الإنسانية في سريلانكا وتحقيقا للهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة والذي تمثل في ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية.

وأضاف ان هذه الحملة تأتي ضمن الجهود الإنسانية المختلفة المنفذة في سريلانكا بهدف المساهمة في القضاء على أمراض العيون، والتي من شأنها أن تساهم في التخفيف من معاناة الكثير من المرضى وخاصة النساء والأطفال غير القادرين على تحمل تكاليف العمليات الجراحية، كما يساهم تنفيذ مثل هذه المخيمات الطبية في حل بعض المشاكل الصحية.

وتابع ان هذه الحملات تأتي في إطار على تعزيز روابط العمل التنموي والخيري بين الجمعيات الخيرية، وذلك بالمشاركة في تنفيذ المشروعات الخيرية المختلفة.

وأوضح القصار ان الحملات التي تقوم بها الرحمة العالمية لمكافحة أمراض العيون في سريلانكا تمثل عملا خيريا نوعيا، كما انها ساهمت في علاج الكثير من المرضى الفقراء والمحتاجين من الرجال والنساء والأطفال من الحالات المرضية المزمنة من قرى ومناطق نائية جاءت بحثا عن الدواء والشفاء في هذا المخيم الجراحي، حيث ينتظر الكثير من المرضى تنفيذ هذه الحملات وهم يدعون الله للمحسنين الكرام بعظيم الأجر والمثوبة، وهم يتوقون لعودة أرباب الأسر والمرضى من الرجال والنساء إلى الإبصار والرؤية بعد إجراء العمليات الجراحية لهم، أو تشخيص المرض ووصف العلاج وتزويد المرضى به، أو توفير النظارات الطبية، ومن ثم القدرة على ممارسة حياتهم الطبيعية، والقدرة على العمل والإنتاج.