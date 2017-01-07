حينما تشتد المعاناة وعندما يلتقي الفقر والبرد معا، تعجز الأجساد النحيلة عن مقاومتهما معا لذا كان مشروع كسوة الشتاء تجسيدا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإحياء لقيم التراحم والتكاتف مع إخواننا الفقراء حيث قال صلى الله عليه وسلم «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى». من هذا المنطلق قال رئيس لجنة زكاة كيفان عود الخميس إن اللجنة أطلقت «مشروع الدفء» بمناسبة بداية موسم الشتاء للعام الحالي، وذلك تحت شعار «عطاء المحسنين.. دفء وغطاء للمحتاجين» وينفذ في 5 دول هي تركيا والاردن واليمن وتشاد وبنغلاديش.

وأوضح الشيخ عود الخميس أن تدشين هذا المشروع الخيري لهذا العام يأتي جريا على ما اعتادته اللجنة من تقديم المساعدة للأسر المحتاجة إلى تأمين أجهزة التدفئة، والملابس والبطانيات وبعض الأشياء الضرورية لموسم الشتاء، بما يساهم في التخفيف عنها من قسوة الشتاء البارد، مشيرا إلى أنه يمكن المساهمة بالمشروع الاتصال على الخط الساخن 66293044 - علما بأن كفالة الأسرة الواحدة شهريا في هذا المشروع 50 دينارا

واضاف الخميس أن هذا المشروع الخيري يستهدف مساعدة الأسر الفقيرة والايتام في فصل الشتاء في إيجاد ملاذ دافئ لأبنائهم، المساهمة في مساعدة الأسر المحتاجة في تأمين أجهزة التدفئة، تأمين الملابس والبطانيات وبعض الأشياء الضرورية لموسم الشتاء. مساعدة الأسر في تخفيف قسوة الشتاء البارد والتخفيف من الضغط النفسي عن الأسر المتضررة والفقيرة الذي تتعرض له هذه الاسر بسبب ضيق ذات اليد، فضلا عن ان هذه المساعدات تمثل تجسيدا عمليا بمبدأ التكافل بين المسلمين.