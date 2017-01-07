قامت الشيخة أمنية عبدالله المبارك بزيارة لذوي الاحتياجات الخاصة في الجمعية الكويتية للمعاقين وفق عادة سنوية حافظت عليها منذ عدة أعوام، وذلك بالتعاون مع رابطة المرأة الهندية (IWA) في الكويت، وهي المنظمة التطوعية التي تم تأسيسها قبل 19 عاما برعاية د.جارجي جاين، زوجة سفير الهند لدى الكويت، حيث تعمل هذه المنظمة تحت شعار «لمد يد العون».

وقالت الشيخة أمنية ان حرصها على هذه الزيارة ينطلق من اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة وتأكيد على حاجتهم الى مزيد من الرعاية والاهتمام سواء في جانب التعليم وتطوير تقنياته لتناسب حاجاتهم او من جهة حقوقهم العامة كالمواقف والطرق الخاصة بهم.. واحترام الأماكن التي خصصتها لهم الدولة بعدم التعدي عليها. وكذلك تعزيز الشعور الايجابي في نفوسهم، خاصة ان الكثير منهم يملك مواهب مميزة والكثير منهم حقق للوطن انجازات كبيرة.

وقالت انها تشعر بسعادة مضاعفة مع كل زيارة، وأصبحت تربطها بالنزلاء من ذوي الاحتياجات علاقة مودة خاصة.. وقد تجولت الشيخة امنية عبدالله المبارك بين اجنحة الدار، وتحدثت مع النزلاء من الصغار وتبادلت معهم الأحاديث، حيث أبدوا سعادتهم بالزيارة وطالبوها من جهتهم بزيارات دائمة.