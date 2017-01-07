يقيم مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ندوة بعنوان «السيرة الثقافية والاجتمـاعية للشاعـر عبدالعزيز سعود البابطين»، وذلك في السابعة والنصف وحتى التاسعة من مساء غد الاحد بمبنى الموسيقى في القاعة المستديرة بالمركز. ويدير الندوة الوزير السابق د.رشيد الحمد ويشارك فيها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأسبق عبدالله بشارة.

وتعد سيرة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين حافلة بالإنجازات العربية والعالمية، حيث يقيم من خلال مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية دورات أدبية وأخرى تتعلق بحوار الثقافات، كما أسس العديد من كراسي اللغة العربية في جامعات العالم وحظي بتكريم دولي على أرفع المستويات، وغيرها من الأنشطة التي كرست اسمه بين المؤثرين في المشهد الثقافي العالمي.

يذكر أن هذه الندوة هي الثانية التي يقيمها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي منذ افتتاحه في أكتوبر الماضي بحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وانطلاق موسمه الثقافي الذي يستضيف من خلاله نخبة من المؤثرين في مختلف الاتجاهات الفكرية والأدبية والإعلامية، ويطرح القضايا الثقافية المهمة. ويعد مركز الشيخ جابر الأحمد صرحا حضاريا كبيرا لنشر الثقافة في دولة الكويت، وحظي منذ افتتاحه باهتمام جماهيري وإعلامي على نطاق واسع.