دارين العلي

أفاد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء م.خليفة الفريج بجاهزية الوزارة لإيصال خدمة المياه العذبة لمنطقة جابر الأحمد وذلك بعد انتهاء الوزارة من الإشراف على غسيل وتعقيم الشبكة الخاصة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية السكنية لعدد 683 قسيمة من قطاع N1 على النحو التالي: المرحلة الخامسة عدد 51 قسيمة ابتداء من قسيمة رقم 388 إلى قسيمة رقم 403.

ومن قسيمة رقم 319 إلى قسيمة رقم 355، ومن باقي المراحل عدد 632 قسيمة ابتداء من قسيمة رقم 663 الى قسيمة رقم 1295.

وأفاد بأن منطقة جابر الأحمد تم استكمال جاهزية توصيل المياه العذبة لها بالكامل، وأن الوزارة حريصة على إيصال خدمة المياه للمستهلكين في المناطق السكنية الجديدة وعلى تسهيل الإجراءات وتطويرها بما يعود بالنفع على عموم المستهلكين.

ودعا الراغبين في إيصال الخدمة للقطعة المذكورة مراجعة مكتب طلبات الإيصال بمنطقة الشويخ السكنية - قسم إيصال المياه أو مكتب شؤون المستهلكين بمنطقة الفحيحيل الى استكمال إجراءاتهم مع ضرورة إحضار التالي: وثيقة الملكية - صورة البطاقة المدنية - كتاب براءة الذمة من وزارة الكهرباء والماء (يمكن الحصول عليها من أي مكتب لشؤون المستهلكين)، وفي حال الاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 24819498-24819403-23921667.