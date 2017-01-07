محمد راتب

أكد رئيس جمعية السلام التعاونية المعين د.متعب محمد العتيبي أنه تم تخصيص خط (واتساب) لتعزيز التواصل بين أهالي المنطقة ومجلس الإدارة حيث ستسهم هذه الخدمة في تلافي الملاحظات وتبني الاقتراحات واستقبال الشكاوى.

واستعرض د.العتيبي خلال زيارة ديوان عبدالله المقلد بحضور أعضاء مجلس الإدارة استراتيجية الفترة القادمة من ناحية تعزيز المركز المالي وتقليل المصروفات وتلافي جميع الملاحظات التي رصدت قبل فترة تسلمنا زمام امور الجمعية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع شركات الخضار والفواكه على رفع هامش الربح إلى 10% بدلا من 5%.

وطالب رواد ديوانية عبدالله المقلد ببذل المزيد من الجهود والانجازات في صالح اهالي المنطقة، مثنين على مجلس الإدارة في خطته وإنجازاته التي بدأها.