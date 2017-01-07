خالد العبدالله هنأ «الأنباء» في عيدها الـ ٤١: أطيب الأمنيات باستمرار الازدهار والتقدم لخدمة كويتنا الغالية

فواز الخالد: نتمنى أن يتواصل عطاؤها المهني والخلّاق

فيصل الحمود: دورها متميز بنصرة قضايا الوطن والمواطنين

فهد الأمير: خطها الوطني يجمع ولا يفرّق ويعزّز وحدتنا

ثابت المهنا: تتبوأ المراتب الأولى بين الصحف المحلية والعربية

مهنئون: «الأنباء» أرست قواعد العمل الصحافي بجرأتها ومصداقيتها

أشادوا بجهود القائمين عليها لتكون دعامة من دعائم الإعلام الكويتي المقروء

«الأنباء» منبر للحرية والطرح الراقي في ظل الديموقراطية الحقة

«الأنباء» فتحت أبوابها للشباب وسخرت كل ما يخدمهم

يوسف غانم

مازالت البرقيات والتهاني ورسائل المباركة تتوافد على «الأنباء» احتفالا من قرائها ومحبيها بعيدها الـ 41، حيـث عبّــروا عن أطيب أمنياتهم لـ «الأنباء» والقائمين عليها والعاملين فيها باستمرار التقدم والازدهار.

وأكد المهنئون في رسائلهم التي وجهوها الى رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق وإلى أسرة التحرير اعتزازهم بمواقف «الأنباء» الرائدة وإسهاماتها المتميزة في دعم جميع القضايا الوطنية وكل ما يهم الناس في مختلف المجالات بكل تجرد ومهنية.

كما أشاروا الى ما تتميز به «الأنباء» من نهج وطني بنّاء يجمع ولا يفرق، ويلعب دوما دورا كبيرا في تعزيز الوحدة الوطنية، مشيدين بالجهود الكبيرة التي يبذلها فريق «الأنباء» في جميع الادارات لتخرج الصحيفة وتصل الى القراء في أحسن صورة وأعمق مضمون لتبقى محافظة على ثقة قرائها، باعتبارهم هدفها الأول، وانها وجدت من أجلهم ولخدمة قضاياهم ومتابعة كل ما يهمهم من أمور بكل شفافية وحيادية ونزاهة، واضعة مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وعبّر المباركون كذلك عن تقديرهم لموقع «الأنباء» الإلكتروني والنجاح الذي يحققه يوما بعد يوم وبسرعة بث الخبر ومتابعته، وبالمصداقية التي يتمتع بها كمصدر للمعلومة الموثوقة، وفيما يلي بعض من هذه المباركات:

رحلة الجمال

في البداية، باركت الشاعرة د.سعاد الصباح لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 41 بكتاب تهنئة ضمنته أرق العبارات وأطيب الأمنيات باستمرار النجاح، قائلة في كتاب وجهته الى رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق:

الأخ الأستاذ يوسف خالد المرزوق الموقر

رئيس تحرير جريدة «الأنباء»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وبعد:

يسعدني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى صدور جريدة «الأنباء» الغراء التي اشتركنا معها في رحلة الجمال، في السفر بين دفء الكلمات، والإبحار في أفق المعاني.

هي «الأنباء» التي أضاءت بالكلمة، وأنارت بالرأي، فكانت ضوءا إعلاميا وفكريا وأدبيا بنهج معتدل وطرح متوازن.

أدعو الله لكم ولجميع العاملين بالمضي قدما من نجاح الى نجاح بأدائكم ومنهجكم المميز دائما من أجل دعم وخدمة أهداف وطننا الحبيب الكويت.

مع أطيب الأمنيات بدوام التقدم والازدهار.

كما بارك رئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله لـ «الأنباء» في عيدها الـ 41 بالزهور وبأطيب الأمنيات للقائمين عليها والعاملين فيها باستمرار الازدهار والتقدم لخدمة كويتنا الغالية.

وبدوره، تقدم رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد جابر العلي بالتهنئة في عيد «الأنباء» الـ 41 برسالة إلى رئاسة التحرير قال فيها:الأخ الفاضل الأستاذ يوسف خالد المرزوق الموقررئيس تحرير «الأنباء»السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،يطيب لي أن أعرب لكم باسمي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ولجميع العاملين بجريدتكم الغراء عن خالص تهانينا بمناسبة حلول الذكرى الحادية والأربعين لصدور جريدة «الأنباء» مشيدين بمواقفكم الرائدة وإسهاماتكم المتميزة على صعيد دعم كل القضايا والمواضيع التي تهم الوطن والمواطنين بكل تجرد ومهنية.. داعين المولى جلت قدرته أن يوفقكم لما فيه خير ومصلحة وطننا الغالي وأن تظل جريدة «الأنباء» منبرا للحرية والطرح الراقي في ظل الديموقراطية الحقة التي ينعم بها بلدنا الغالي بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما وحكومتنا الرشيدة.

مع أطيب تمنياتنا لكم بدوام النجاح والتوفيقوتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير.

مكانة كبيرةكما هنأ محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود جريدة «الأنباء» ببرقية وجهها الى رئاسة التحرير جاء فيها:الأخ الكريم السيد يوسف خالد المرزوق الموقررئيس تحرير جريدة «الأنباء»السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،يسرني ان اتقدم لشخصكم الكريم وجميع العاملين بجريدة «الأنباء» الغراء بأحر التهاني القلبية بمناسبة ذكرى صدور جريدتكم ذلك الصرح الاعلامي المهم الذي يحتل مكانة كبيرة في نفوسنا جميعا.

ونحن اذ نشارككم فرحتكم بهذا الحدث السعيد نؤكد لكم امتناننا لجهودكم الاعلامية الفاعلة على امتداد هذه المدة الزمنية من عمر جريدة «الأنباء» ودورها المتميز في نصرة قضايا الوطن والمواطنين، آملين ان تتواصل جهودكم الطيبة من أجل دعم مسيرة العمل الإعلامي ببلدنا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم.

مع اطيب التمنيات.

أصدق التهاني

من جانبه، هنأ محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد أسرة «الأنباء» وجميع القائمين عليها والعاملين فيها برسالة وجهها الى رئاسة التحرير جاء فيها:

الأخ الكريم يوسف خالد المرزوق المحترم

رئيس تحرير جريدة «الأنباء»

تحية طيبة وبعد:

يسعدنا وبمناسبة دخول جريدة «الأنباء» الغراء عاما جديدا من عمرها المديد زاخرا بالتقدم والازدهار، ان نتقدم لكم ولأسرة التحرير بأصدق آيات التهاني مقرونة بأخلص الأمنيات بالمزيد من التوفيق والنجاح لكم ولكل الصروح الاعلامية الوطنية المرموقة على الصعد كافة، متمنين لجريدة «الأنباء» مواصلة مسيرتها الاعلامية المتميزة في خدمة الكويت وقضاياها عبر الطرح المتوازن والرؤى الصائبة وان يتواصل عطاؤها المهني والخلاق ومواكبتها الفاعلة على الساحة التنموية والفكرية والثقافية كمنارة اعلامية فاعلة، سائلين المولى سبحانه ان يسدد خطانا جميعا لخدمة بلادنا الحبيبة وإعلاء شأنها في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الأمير وقائد العمل الإنساني، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء - حفظهم الله ورعاهم.

مع أطيب الأمنيات.

غرس القيم

كما أرسل محافظ حولي الفريق م.ثابت المهنا ببرقية تهنئة في عيد «الأنباء» إلى رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق جاء فيها: يطيب لي أن أتقدم إليكم ولكافة العاملين معكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الـ41 لصدور جريدتكم الغراء، مثمنين ومقدرين دوركم البارز والفعال في إثراء الفكر ونشر الوعي وغرس القيم المجتمعية بين المواطنين من خلال طرحكم للقضايا التي تصب في الصالح العام مكنتكم من تبوؤ المراتب الأولى بين الصحف المحلية والعربية.

ومع خالص تمنياتنا لكم بمزيد من التقدم والرقي.

دور هادف وبنّاء

من جهته، بارك محافظ الجهراء الفريق م.فهد الأمير في عيد «الأنباء» الـ 41 برسالة تهنئة حملها أصدق المشاعر واطيب الأمنيات جاء فيها:

الأخ الفاضل يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم

رئيس تحرير جريدة «الأنباء»تحية طيبة، وبعد:

يطيب لنا ان نتقدم لكم باسمنا ونيابة عن مختاري وأهالي محافظة الجهراء بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 41 عاما على صدور العدد الأول لجريدتكم الغراء، فمنذ صدور جريدة «الأنباء» أصبحت من الصحف ذات الشأن في الاعلام الكويتي، لما لها من دور هادف وبناء وأخذها الخط الوطني الذي يجمع ولا يفرق ويعزز الوحدة الوطنية، فأصبحت بذلك صرحا إعلاميا تقوده هامات من أبناء الوطن العزيز.

ختاما.. أسأل الله العلي القدير ان يسدد خطاكم ويكلل جهودكم دائما بالنجاح تحت راية قائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.

مع أطيب التمنيات.

كما باركت د.معصومة المبارك لأسرة «الأنباء» في عيدها برسالة قالت فيها: نهنئ جريدة «الأنباء» والعاملين بها بعيدها الـ 41 داعين الله لها ولكم بدوام التوفيق والنجاح.

41 عاما من العطاء الإعلامي المتميز أثبتت خلالها مصداقية الخبر وشفافية الطرح وجرأة المعالجة المسؤولة.

أطيب التهاني وأصدق الأماني باستمرار النجاح والتميز.

تغطية متزنة كما هنأ رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د.سعد الشبو أسرة «الأنباء» فــي الذكرى الـ 41 على صدور عددها الأول برسالة قال فيها:

السيد الفاضل رئيس التحرير المحترم

جريدة «الأنباء»

يسرني ان اتقدم لشخصكم الكريم بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الـ 41 لجريدتكم الغراء للصدور اليومي والتي حازت مكانة متميزة وحظيت بالاحترام والتقدير للكفاءة والمهنية العالية من المصداقية والحرص على التغطية الاعلامية المتزنة لإبراز رسالتها الاعلامية الهادفة بكل أمانة وصدق، والتي استطاعت بفضل جهود القائمين عليها ان تكون دعامة من دعائم الاعلام الكويتي المقروء ومنبرا حرا للتعريف بقضايا الوطن وان تشغل حيزا مهما بين أوساط القراء على جميع مستوياتهم الثقافية، داعين المولى العلي القدير لكم بأن يوفقكم في أداء رسالتكم السامية تجاه وطننا الحبيب الكويت.

وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح، وان تظل جريدتكم صوتا للكلمة الحرة في سماء الاعلام الكويتي والعربي.

وكل عام وانتم بخير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

كما بارك محمود حيدر لأسرة «الأنباء» فـي عيدها الـ 41 بكتاب تهنئة جاء فيه:

الأخ الفاضل الأستاذ يوسف خالد المرزوق المحترم

رئيس تحرير جريدة «الأنباء»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نبارك لكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الحادية والأربعين على صدور العدد الأول من جريدتكم الغراء، متمنين لكم ولأسرة التحرير والإداريين وجميع العاملين دوام التوفيق والازدهار.

فجريدة «الأنباء» التي كانت وستظل مؤسسة اعلامية عريقة تقوم بطرحها الراقي المتميز ومصداقيتها في تبني قضايا الوطن بديموقراطية وحرية رأي مما جعلها تتبوأ مكانة اعلامية مميزة في الوطن العربي، متمنين لكم ولجميع العاملين بالصحيفة كل خير وتقدم على الدوام.

وكل عام وانتم بخير.

وتقديرا منه لدور «الأنباء» الإعلامي تقدم المدير الاقليمي لبنك الدوحة ـ فرع الكويت أحمد المهزع بالتهنئة الى رئاسة التحرير برسالة قال فيها:

الاستاذ/ يوسف خالد المرزوق المحترم

رئيس التحريرجريدة «الأنباء» الكويتيةتحية طيبة وبعد،

يطيب لي ان أتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لصدور صحيفة «الأنباء» الغراء الرائدة والمتميزة في خدمة قضايا الوطن والمواطن من خلال القيّمين عليها لتكون نبراسا ساطعا لقرائها ومحبيها، ويسعدني بهذه المناسبة الطيبة ان أعرب لكم عن بالغ الاعتزاز والتقدير لمسيرة «الأنباء» التي اتسمت منذ صدورها بالطرح الراقي والمهنية العالية، فهنيئا لكم هذا النجاح المستمر.

وهنيئا لنا نحن قراء «الأنباء» وأدعو الله المولى عز وجل ان يسدد خطاكم ويوفقكم تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظهم وحفظكم الله ورعاكم.

كما بارك المدير العام لشركة دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع الزميل علي المسعودي لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 41 بكتاب تهنئة جاء فيه:

الاستاذ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق الموق

ررئيس التحريرجريدة «الأنباء»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد،،

أبارك لكم ذكرى ميلاد جريدة «الأنباء» التي تعلمنا منها الكثير، وكانت لنا مدرسة أدبية صحافية، وبابا مفتوحا لكل ما نريد من ثقافة ومعرفة، بقيادة ودودة متفهمة، كل عام وأنتم بخير على رأس هذه المؤسسة العريقة.

وكل عام و«الأنباء» أكثر جمالا وألقا وابداعا وحضورا.

مع التحية والتقدير.

مكانة متميزة

كذلك هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري «الأنباء» في عيدها الـ 41 برسالة جاء فيها:كل التهاني لـ «الأنباء» المتميزة دائما

الأخ الفاضل الاستاذ/ يوسف المرزوق.. رئيس التحرير المحترم

السيد مدير الإعلام الأخ الكريم فريد سلوم المحترم

يسعدنا ان نشارك أسرة «الأنباء» فرحتهم بمرور 41 عاما من المصداقية والتميز ونقول: تتقارب الأرواح وتظل القلوب تنشد التواصل ومهما كانت المسافات بعيدة نحن نقربها، ويسعدني بمناسبة الذكرى السنوية لإطلالة جريدة «الأنباء» الغراء بصفة يومية ان أبعث اليكم بأطيب التهاني وأصدق التبريكات، ويطيب لي في هذه المناسبة الطيبة ان أعرب لكم عن بالغ الاعتزاز والتقدير لمسيرة جريدة «الأنباء» المتميزة، والتي اتسمت منذ صدور العدد الأول منها بالطرح الراقي والمهنية العالية، الأمر الذي عكس التقدير العالي للجهود التي بذلتموها خلال مسيرتكم الصحافية، وإسهاماتكم ودوركم الفاعل في خدمة القضايا الكويتية والعربية، وإبراز رسالتها الإعلامية، وإرساء قواعد العمل الصحافي بالجرأة والخبرة والمصداقية والمهنية العالية، الأمر الذي أثرى العمل الصحافي على الساحتين الكويتية والعربية.

واذ نعبر لشخصكم الكريم ولجميع العاملين بـ «الأنباء» المتميزة عن خالص مشاعر الاعجاب والتقدير بمسيرتكم المشرفة وعطائكم الهادف، فإننا نثمن لـ «الأنباء» مصداقيتها وشفافيتها في نقل الخبر بموضوعية لمختلف القضايا المحلية والخليجية والعربية والعالمية، الأمر الذي اكسبها مكانتها المتميزة التي يشهد بها الجميع.

مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية، ولصحيفتكم الغراء المزيد من التقدم والنجاح.

تفاعل صادق

كما باركت رئيسة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين رحاب بورسلي لأسرة «الأنباء» برسالة قالت فيها:

الأخ الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم

رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الكويتية

يطيب لي أن أتقدم إليكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين، بأسمى آيات التهاني ووافر التبريكات بمناسبة مرور 41 عاما على صدور صحيفتكم الغراء التي تعد صرحا إعلاميا مهما ومنارة صحافية تستحق التقدير، بما تقدمه من طرح متزن وما تنتهجه من سياسة إعلامية جادة وتفاعل صادق مع القضايا المحلية والعربية والدولية بكل شفافية وحياد، لتدخل عامها الـ 41 وهي تحتل مكانة مرموقة بين زميلاتها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد حفظه الله.

كما يسعدنا ان نثمن دعمكم اللامحدود ومساندتكم الدائمة لنا فقد تخطى ما تقوم به صحيفتكم الجانب الإعلامي بأبعاد متقدمة المدى من خلال مساهمتكم الفعلية وتحملكم المسؤولية الاجتماعية بدعمكم لأبنائنا من ذوي الإعاقة، وإبرازكم لقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة وسعيكم الحثيث من اجل اقرار حقوق هذه الفئات وعاداتكم الدؤوبة في مشاركتهم كافة مناسباتهم مما يكون له الأثر في تشجيع هذه الفئات وانخراطهم في المجتمع.

وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا لنعبر لكم عن خالص تقديرنا للدور الرائد الذي تقوم به صحيفتكم لخدمة ودعم قضايا امتنا ووطننا بصفة عامة وقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة بصفة خاصة، فقد كانت صحيفتكم الغراء طوال هذه السنوات احد المنابر الاعلامية التي نفخر بها لما تتمتع به من مصداقية جعلتها تتبوأ مكانة رفيعة في اعلامنا الكويتي والعربي.

متمنين لكم دوام التقدم والازدهار في عملكم الدؤوب الحافل بالعطاء والتميز، ونسأل الله ان يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر وعوامل بناء لهذا الوطن الغالي.

حقائق الأحداث

كذلك هنأ د.مطلق القراوي «الأنباء» في عيدها الـ 41 برسالة جاء فيها:

الأخ الفاضل الأستاذ يوسف خالد المرزوق

رئيس تحرير جريدة «الأنباء» حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إنه لشرف لنا ولجميع من عاش على ارضنا الغالية وجود هذا الصرح الاعلامي المتميز، الذي ينقل الخبر وفق المصادر الموثوقة ويتحرى المعلومة من مشاربها الصحيحة وتتوافق رؤيته مع كثير من حقائق الاحداث والقضايا.

لقد تعلمنا من «الأنباء»، قواعد كثيرة في المصداقية في القول والتوازن في الطرح وسهولة الحصول على المعلومة وسرعة متابعة الاحداث.

إن هذه الميزات اخي العزيز تعطي لـ «الأنباء» صورة واضحة للإعلام المقروء، وصفة خاصة في التميز بين الوسائل الاعلامية الاخرى، ورغبة للمتابع في الاستفادة من خبراتها.

أسأل الله العلي القدير ان يوفقكم للخير والسداد لبلدنا الغالي أميرا وحكومة وشعبا، ونبارك لكم هذا الاحتفال المبارك وأن تكون هذه السنة خيرا مما مضى ويحفل المستقبل إن شاء الله بتطور جديد لجريدتنا «الأنباء» إلى تميز مبهر ونافع.

كذلك بارك مختار المنصورية عبدالوهاب النقي في عيد «الأنباء» برسالة قال فيها:

الأخ الأستاذ يوسف خالد المرزوق المحترم

رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء

تحية طيبة وبعد،،،

ننتهز مناسبة الذكرى الحادية والأربعين لصدور جريدة «الأنباء» الغراء لنزف لكم آيات التبريك والتهاني لدوركم الاعلامي وأعمالكم الثقافية والاجتماعية ومواقفكم مع الثوابت الوطنية الشجاعة لما تتمتع به جريدتكم من نهج حيادي متميز وأفكار متطورة ورؤية صادقة وشفافة ونبيلة أضافت للمسيرة الإعلامية وأصبحت به جريدة «الأنباء» من الصروح الإعلامية للصحافة الكويتية ونبراسا ومشعل نور مما يخدم الاهداف الوطنية ويعزز البنيان الاعلامي.

متمنين لجريدة «الأنباء» والإخوة القائمين عليها دوام التقدم والتوفيق والنجاح.

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير

مصلحة البلاد

وبدوره، توجه الخبير العقاري د.عبدالعزيز الدغيشم بالتهنئة لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 41 بكتاب عبر فيه عن اطيب المشاعر، جاء فيه:

السادة جريدة «الأنباء» المحترمين

السادة رئيس وأسرة التحرير المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

وتحية طيبة وبعد،،،

يسرني ويسعدني أن أتقدم بخالص تمنياتنا الصادقة بدوام التقدم والازدهار بمناسبة الذكرى الـ 41 لصدور جريدتكم الغراء، مشيدين بمواقفكم الوطنية المشرفة وبجهودكم وعطائكم اللامحدود في الجو الديموقراطي الذي تنعم به دولتنا الحبيبة وجريدتكم التي كانت ومازالت منبرا حرا ونبراسا ساطعا للقراء، مستذكرين على الدوام اسهاماتكم المتواصلة وسعيكم الدؤوب وتفاعلكم الواعي مع القضايا المحلية والعربية والدولية.

ونحن إذ نتقدم بالتهنئة فإننا نشيد ايضا بالدور الذي تقوم به جريدتكم من اجل تعزيز مفاهيم الشفافية والنزاهة والحرية في اطار حرصكم على مصلحة البلاد داعيا المولى عزّ وجلّ ان يأخذ بأيديكم لما فيه مصلحة وخدمة وطننا العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الوالد القائد أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء أبقاهم الله ذخرا وأمد في أعمارهم.

كما هنأ حسين أحمد الشرهان رئيس اللجنة المنظمة لدورة المرحوم جاسم الشرهان أسرة «الأنباء» بالزهور وببطاقة تهنئة تمنى فيها مزيدا من التقدم والنجاح للقائمين على «الأنباء» والعاملين فيها.

خدمة الشباب

كما بارك عضو مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية الزميل محمد خالد الياسين لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 41 برسالة جاء فيها:

يسعدني أن نهنئكم بحلول الذكرى الـ 41 لصدور صحيفة «الأنباء»، هذا الجهد الرائع الذي تبذلونه لكي تتقدم الجريدة بخطى ثابتة نحو دور إعلامي حقيقي يعكس فكرا وشخصية مميزة لصحيفتكم المرموقة، «الأنباء» صحيفة كل الكويتيين، خصوصا الشباب، كوني احد كتاب جريدة «الأنباء» التي فتحت أبوابها للشباب وسخرت كل ما يخدم الشباب، ويشهد لها بالحيادية والنزاهة ومصداقيتها في نقل الأخبار وتغطية الأحداث بعيدا عن الإثارة، ودفاعها عن مصلحة الوطن والمواطنين جميعا، وكذلك تتميز بالمهنية العالية للعاملين فيها، نتمنى المزيد من الازدهار والتوفيق دائما لجريدة «الأنباء».

تلاحم البيت الكويتي

كما تقدم د.محمد فيحان العتيبي بالمباركة والتهنئة بعيد «الأنباء» الـ 41، قائلا:

تتميز جريدة «الأنباء» طوال الأعوام الماضية في طرحها الوطني للمواضيع التي تحرص على تلاحم البيت الكويتي الواحد، إضافة الى اهتمامها بالقضايا العربية والدولية، ووقوفها دائما بجانب الحق، فهي رائدة في عملها المتميز بقيادة رئيس تحريرها الأستاذ يوسف خالد المرزوق.

وأنتهز هذه الفرصة لأقدم لكم ولجميع العاملين الكرام بجريدتكم صادق التهاني، متمنيا للجميع النجاح ومزيدا من التقدم لما يخدم بلدنا الكويت.