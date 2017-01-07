أكدت سفارة البلاد لدى الولايات المتحدة، أنها تتواصل مع المواطنين والطلبة الكويتيين والجهات المعنية في ولاية فلوريدا إثر حادث إطلاق النار الذي وقع في مطار (فورت لودرديل).

وقالت السفارة إنها تسعى بشكل مستمر للاطمئنان على المواطنين والطلبة وتستمر في التواصل مع الجهات المعنية لضمان السلامة التامة للمواطنين الكويتيين.

وناشدت السفارة نظرا لاستمرار ملابسات هذا الحدث جميع المواطنين والطلبة الكويتيين المتواجدين في ولاية فلوريدا سرعة التواصل معها ومع المكتب الثقافي في واشنطن وضرورة الإحاطة بأي طارئ قد يستجد على وضعهم، متمنية لجميع المواطنين والطلبة الكويتيين الأمن والسلامة.

وحددت أرقام الطوارئ التالية للتواصل: رقم طوارئ سفارة دولة الكويت في واشنطن 2022620758 001 رقم طوارئ المكتب الصحي في واشنطن 2023202415 001 رقم طوارئ المكتب العسكري في واشنطن 2028180666 001 رقم طوارئ المكتب الثقافي في واشنطن 2023642104 001 وكان خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون في حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم الجمعة بمبنى المطار وتم اعتقال منفذ الهجوم وهو رجل أمريكي.