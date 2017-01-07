أعلنت شركة (بورصة الكويت) اليوم السبت تعيين محمد السقاف بالتزكية رئيسا لمجلس ادارتها خلفا لعصام المرزوق الذي شغل منصب الرئاسة من أبريل 2016 حتى استقالته بعد تعيينه وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء.

واعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في (بورصة الكويت) خالد الخالد في بيان صحافي عن ترحيبه بتعيين السقاف رئيسا لمجلس الادارة مؤكدا أهمية الدور الذي لعبه منذ انضمامه إلى الشركة.

ونقل البيان شكر السقاف لمجلس الإدارة على "ثقتهم العالية وعلى تصويتهم الذي أتى بالتزكية" معربا عن اعتزازه بالجهود المبذولة في فريق الشركة وبدعم من هيئة أسواق المال.

وأكد السقاف استمرار بورصة الكويت في تطبيق استراتيجيتها لتنمية السوق والعمل على أهدافها لبناء سوق مالي إقليمي رائد ومنافس يعمل وفقا لأفضل الممارسات العالمية ويخدم اقتصاد دولة الكويت والمنطقة.

يذكر أن للسقاف خبرة تزيد على 25 عاما في مجالات استراتيجيات تطوير الشركات والاستثمارات وكان يترأس لجنة المكافآت والترشيحات وعضوية اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس إدارة شركة بورصة الكويت.

كما يمتلك خبرة واسعة في التطوير العقاري وتأسيس المحافظ وتطوير المنتجات للسوق المالي إضافة إلى خبرته القيادية في مجال إدارة التغيير المؤسسي وتطبيقات الحوكمة وإدارة المخاطر.

وشغل السقاف عضوية عدد من مجالس الإدارات في مجالات إدارة المشاريع والتصميم الهندسي والتطوير العقاري والاستثمار. (النهاية) م ك ع / ي س ع