اكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي ان الوزارة تمكنت من ضبط 4.500 طنا من اللحوم غير الصالحة للاستعمال الادمي لدى مخزن احدى الشركات كائن في منطقة الشويخ شارع الجملة.

واضاف الرشيدي ان هذه الشركة كانت بصدد توزيع اللحوم على بعض المطاعم والاسواق المركزية .



واشار الى ان الوزارة ارسلت عينات من هذه اللحوم الى مختبرات وزارة الصحة ، موضحا ان النتائج اظهرت ان هذه اللحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي .



واوضح الرشيدي ان الوزارة قامت بتحريز اللحوم وجاري استكمال الاجراءات القانونية ضد الشركة .