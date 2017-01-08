



صدر قرار وزاري رقم (72/ت) لسنة 2016م بشأن إشهار جمعية النعيم التعاونية الاستهلاكية. وجاء في القرار عقد تأسيس جمعية النعيم التعاونية:

مقر الجمعية منطقة النعيم ـ السوق المركزي ومقر عملها منطقة النعيم وتيماء والقصر ق3 وق4أ وق4ب. ورأس مال الجمعية (5000) خمسة آلاف دينار. والغرض من تأسيس هذه الجمعية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها والجمعية في سبيل تحقيق هذا الغرض ان تقوم بشراء لوازم أعضائها وبيعها نقدا والقيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج إليها الاعضاء وباب العضوية فيها مفتوح لكل من تنطبق عليه الشروط الواردة بنظامها الأساسي.

وينقسم أعضاء الجمعية إلى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين:

الأعضاء العاملون: هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.

والأعضاء المنتسبون: هم المكتتبون في الجمعية الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة ميلادية ولا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية وغير العادية. ويتكون مجلس إدارة الجمعية من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ومدة مجلس الادارة أربع سنوات يسقط من اعضائه أربعة أعضاء بالقرعة بعد سنتين ويتم انتخاب غيرهم والخمسة الباقون يسقطون بعد السنتين التاليتين، ويعاد انتخاب غيرهم، ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد إسقاط عضويته الدورة فقط.