الميع: الوزير أكد تفهمه لرسالة العمل النقابي



قام وفد من نقابة العاملين في وزارة الأشغال العامة بزيارة لوزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع للتباحث في عدد من القضايا والمطالب العمالية الخاصة بموظفي الوزارة.



وضم الوفد رئيس مجلس إدارة النقابة ناصر الميع وأعضاء المجلس.

وعبر ناصر الميع في تصريح صحافي عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال للوفد من قبل الوزير واصفا اللقاء بالمثمر والبناء، حيث تم التطرق الى عدد من القضايا والمطالب العمالية العادلة والمشروعة لموظفي الوزارة والتي لم تقر بسبب الروتين ووجود بعض الثغرات في قوانين الخدمة المدنية التي حالت دون إقرار هذه المطالب وحرمان العاملين بالوزارة منها منذ سنوات على الرغم من استحقاقهم لها.

وأفاد الميع بأن الوزير المطوع وعد بدراسة كافة المطالب العمالية التي طرحها أعضاء النقابة خلال الاجتماع بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المعمول في ديوان الخدمة المدنية وسد كافة الثغرات القانونية التي تحول دون إقرارها واستفادة الموظفين بها طالما لا تخالف القوانين واللوائح، مؤكدا إبداء الوزير تعاونه الكامل وتفهمه الواضح لرسالة العمل النقابي والنقابة كممثل شرعي لمطالب الموظفين وحلقة الوصل بين الموظف والمسئول بالإضافة إلى إيمانه العميق بالدور الوطني الذي يلعبه الموظفين داخل كافة القطاعات الفنية والادارية فهم الركيزة الأساسية والدعامة الثابتة لكافة الخطط والبرامج التنموية التي تنفذها الوزارة.