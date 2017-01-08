بشرى شعبان
كشفت المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي عن قيام الهيئة بصرف الأثر الرجعي للمخصصات الخاصة بذوي الإعاقة.
وأوضحت في تصريح صحافي انه تم صرف الأثر الرجعي للفئات المستحقة له وهي المرأة التي ترعى معاقا وطلب السائق والخادم وعددهم ألف و30 حالة، مشيرة الى ان المبالغ التي تم صرفها حتى الآن بلغت 603 آلاف دينار.
وأكدت العوضي ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ماضية في أعمال التطوير والتحديث لكل الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بهدف الوصول الى افضل الخدمات والارتقاء بها وإزالة أي عقبات تواجه هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا.