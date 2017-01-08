أعلن عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الإدارية والمالية في تعاونية مشرف ناصر معرفي انه تم الانتهاء من الجرد السنوي والنتائج الأولية بمهارات إدارية ومالية بتحقيق أعلى نسبة مبيعات وصلت الى 42 مليون دينار كما تخطت الأرباح حاجز الـ 6 ملايين دينار لتكون بذلك اعلى نسبة أرباح على المستوى التعاوني حتى ظهور هذه النتائج.

وأكد ان مجلس الإدارة يرحب دوما بالمبادرات والاقتراحات البناءة التي من شأنها الحفاظ على جودة الخدمة ومواكبة التطور وفق أعلى معايير الجودة لتعزيز نجاحنا واستمرارنا نحو الريادة ووضع سياسات ثابتة كدعم تخفيض الأسعار والاستمرار في توزيع السلال الأساسية للمساهمين ووضع خطط مستقبلية للتطوير ولنهج إداري مميز لحصد المزيد من النجاحات في العمل الذي يعتبر محورا أساسيا للارتقاء بالخدمات والانشطة والمشاريع وأبرزها سيتم توثيقه بالتقرير الإداري والمالي خلال عام 2016.

وأضاف معرفي اننا نشكر وزارة الشؤون على ثنائها على نجاح وتميز آلية الجرد السنوي ونتائجها وما حققته الجمعية من نجاح بالمؤشرات المالية والإدارية وبنتائج إيجابية وفق الخطط الموضوعة والسير على أولويات سلم النجاح والصدارة. موجها الدعوة للمساهمين بتحديث بياناتهم لتتمكن الجمعية من تحويل الأرباح للسنة المالية 2016 مع إحضار رقم الآيبان في حالة تحويل الأرباح للبنوك، مؤكدا ان تعاونية مشرف ستستمر في توزيع أعلى نسبة للأرباح وفق أعلى سقف مسموح به من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهي الـ 10 %.

وأكد معرفي ان مؤشرات النجاح التي حققتها الجمعية جاءت متوافقة حسب الخطة الموضوعة ونحن ماضون في التقدم حتى بلوغ الأهداف المنشودة وبفضل هذا النهج أصبحت جمعية مشرف من أوليات الجمعيات التعاونية في الكويت ومثال للعمل التــــعاوني.