محمد راتب

اعلن رئيس لجنة الخدمات وعضو مجلس الادارة في جمعية الاحمدي التعاونية حسين السبيل العازمي عن افتتاح تشغيلي للسوق المركزي الجديد للجمعية متوقعا الافتتاح الرسمي له الشهر المقبل، موضحا ان السوق المركزي الجديد تم انجازه وفق احدث التصاميم للاسواق المركزية التعاونية من حيث الشكل الهندسي والمساحات وتصاميم المحلات التجارية التي تراعي تقديم افضل الخدمات التسوقية للمساهمين ورواد السوق.



واشار في تصريح صحافي الى ان السوق الجديد يقع على مساحة 5 آلاف متر مربع ويشتمل على 36 محلا استثماريا بالاضافة الى مطاعم ومحلات عالمية ذات جودة عالية وكذلك مواقع لعدد من البنوك المحلية التي تقدم خدماتها البنكية للمساهمين في منطقة عمل الجمعية، لافتا الى ان السوق يقع ضمن مركز ضاحية جديد متكامل يضم مستوصفا ومركز تنمية المجتمع والبنوك ومبنى مواقف متعددة الادوار تستوعب ما يقارب 300 سيارة.

وذكر السبيل ان هذا السوق سيحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمساهمين البالغ عددهم اكثر من 4 الاف مساهم، مشيرا الى ان توقيع عقد هذا السوق بدأ منذ 2007 وتم تنفيذه حسب الوعود التي قطعها اعضاء مجلس الادارة في ذاك الوقت على انفسهم اعتبارا من 2009 كما تم الانتهاء من انجازه في 2014 وسيكون افتتاحه رسميا خلال الشهر المقبل.